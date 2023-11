To najbardziej kaloryczne dodatki do zup. Wystrzegajcie się ich podczas odchudzania

Zupy mogą być fantastycznym dodatkiem do diety odchudzającej z kilku powodów. Po pierwsze, niektóre z nich są naprawdę niskokaloryczne, co oznacza, że można spożyć większą ilość zupy, zaspokajając głód, a jednocześnie ograniczając spożycie kalorii. Dodatkowo zupy zawierają dużo wody, co przekłada się na uczucie sytości. Zupy warzywne są bogate w błonnik, a to z kolei wspiera trawienie i sprawia, że nasz głód jest zaspokojony przez dłuższy czas. Warto również pamiętać, że zdrowe zupy są pełne składników odżywczych, takich jak warzywa, białka roślinne czy zdrowe tłuszcze, a to jest ważnym element zbilansowanej diety. Istnieje nawet specjalna dieta zupowa, dzięki której można schudnąć.

Jakie dodatki do zup są najbardziej kaloryczne?

Nie rezygnujcie z jedzenia zup na diecie, są smaczne i naprawdę zdrowe. Pamiętajcie jednak, że niektóre dodatki mogą sprawić, że staną się one bardzo kaloryczne i ciężkostrawne. Jest to niewskazane w przypadku osób walczących z nadprogramowymi kilogramami. Jakich dodatków do zup należy więc unikać? Oto niektóre z nich:



Śmietana – choć wiele osób nie wyobraża sobie zupy bez tego składnika, to na czas stosowania diety odchudzającej zdecydowanie radzimy z niej zrezygnować. Możecie zastąpić ją na przykład jogurtem naturalnym, który ma mniej kalorii lub całkowicie zrezygnować z zabielania zupy.

Boczek, bekon, słonina – te produkty dodają intensywnego smaku, ale są bardzo kaloryczne. Lepiej zastąpić je na przykład kawałkami piersi z kurczaka lub dodatkiem warzyw.

Ser – dodaje się go do niektórych zup, jednak jest to dość kaloryczny składnik, który lepiej jest ograniczyć, gdy chcemy schudnąć.

Kiełbasa – choć nie wyobrażamy sobie bez niej na przykład żurku, to jest ona prawdziwą bombą kaloryczną.

Mąka – często używa się jej w celu zagęszczenia zupy, jednak dodatek ten sprawia, że danie jest też bardziej kaloryczne.

Takim niepozornym dodatkiem do zup, który utrudnia schudnięcie, jest również tortilla, którą często podaje się do zup meksykańskich. Zrezygnujcie też z serowych grzanek – dodają smaku, ale też kalorii. Pamiętajcie jednak, że podczas procesu odchudzania ważna jest nie tylko eliminacja kalorycznych dodatków, ale również kontrola ilości spożywanych porcji oraz wybór bardziej wartościowych składników, takich jak warzywa, białka, a także zdrowe tłuszcze.

Jakie dodatki do zup stosować podczas diety odchudzającej?

W trakcie diety odchudzającej śmiało możecie dodawać do zup warzywa – jest to świetny sposób na zwiększenie objętości posiłku, przy zachowaniu jego niewielkiej kaloryczności. Możecie wykorzystać na przykład marchew, seler, brukselkę, kalafior, brokuły, paprykę czy cukinię. Śmiało dodawajcie też świeże zioła czy przyprawy, a także chude białka (dobrze sprawdzi się na przykład gotowana pierś z kurczaka, indyka lub tofu). Możecie postawić również na komosę ryżową lub kaszę jaglaną.

