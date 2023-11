Bezalkoholowy grzaniec z wiśni dla całej rodziny. Jest idealny na diecie odchudzającej

Wiśnie są znane ze swoich właściwości wspomagających odchudzanie i pracę jelit. Dlatego nie rezygnuj z tych wyjątkowych owoców zimą – wystarczy sięgnąć po mrożonki. Osoby, które się odchudzają, powinny unikać alkoholu, a wiśniowy grzaniec z tego przepisu to wersja virgin grzańca, czyli bez grama alkoholu. To też idealna wersja dla osób, które zmagają się z dną moczanową i nie powinny pić alkoholu. Wiśnie z kolei są zalecane w diecie osób chorych na dnę.

Jak zrobić grzaniec z wiśni?

Taki grzaniec zrobisz błyskawicznie i możesz go pić zamiast herbaty, albo zabrać w termosie na zimowy spacer czy zimowe aktywności na świeżym powietrzu. Doskonale rozgrzeje i poprawi humor. Tak naprawdę wystarczy zagotować wiśnie z dodatkami i gotowe! Możesz zrobić grzaniec dokładnie według naszego przepisu, ale możesz też eksperymentować z dodatkami. Jeśli nie lubisz anyżu, pomiń gwiazdki i w zamian dodaj np. kilka goździków. Do grzańca pasują także płatki migdałów.

Jak zrobić bezalkoholowy grzaniec na odchudzanie?

Bezalkoholowy grzaniec z wiśni możesz pić na diecie odchudzającej – wówczas jednak możesz zmniejszyć nieco ilość miodu. Jeśli lubisz słodkie napoje, dosłodź grzańca np. ksylitolem. Możesz też wówczas dać laskę cynamonu więcej – cynamon dodaje napojowi słodyczy. Do gotowania grzańca możesz także dorzucić 2-3 suszone figi, które również dodadzą napojowi słodyczy.

Przepis: Bezalkoholowy grzaniec z wiśni Rozgrzewający napój dla całej rodziny. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 godz. Liczba porcji 4 Składniki 400 g mrożonych wiśni

jedno jabłko

2 laski cynamonu

3 gwiazdki anyżu

3-4 łyżki miodu

kilka plasterków pomarańczy

litr wody Sposób przygotowania Ugotuj grzaniecWiśnie, pokrojone w ćwiartki jabłko, cynamon i anyż zagotuj. Dodaj plastry pomarańczy i poczekaj, aż napój odrobinę ostygnie. Dosłodź miodem i podawaj. Podaj grzaniecNapój podawaj udekorowany laską cynamonu, możesz dorzucić do szklanki plasterek świeżej pomarańczy i gwiazdkę anyżu.

Wiśniowy grzaniec z alkoholem

Wiśniowy grzaniec można oczywiście przygotować także w wersji dla dorosłych, czyli z alkoholem. Wówczas wystarczy do napoju dodać po zagotowaniu rum albo brandy. Ilość alkoholu należy dobrać do indywidualnych preferencji (może to być proporcja 50 g alkoholu na kubek grzańca).

WAŻNE:Grzańca z alkoholem nie powinny pić dzieci, kobiety w ciąży i inne osoby, które z różnych względów nie mogą spożywać alkoholu. Według WHO nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.

