Rozgrzewające zupy na jesień. Poznaj 7 sprawdzonych przepisów

Zupy królują na polskich stołach zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy na dworze robi się coraz chłodniej. Zebraliśmy dla was kilka pomysłów na zupy, które nie tylko rozgrzewają, ale też wspaniale smakują. Wybierzcie swój ulubiony przepis.

Zupa z boczniaków



Ta wegańska, rozgrzewająca zupa z pewnością przypadnie do gustu nawet największym miłośnikom mięsa. Uważajcie, bo szybko znika z talerza.

Przepis na rozgrzewającą zupę z boczniaków



Zupa marchewkowa



Marchewka, czosnek, imbir i ostra papryka tworzą niezwykle udany „kwartet”, idealny na chłodne jesienne dni. Możecie „podkręcić” jej smak za pomocą selera lub... masła orzechowego.

Przepis na rozgrzewającą zupę marchewkową



Zupa z dyni



Zupa z dyni to prawdziwa „pogromczyni” infekcji. Rozgrzewa i wspiera organizm w walce z chorobotwórczymi patogenami.

Przepis na rozgrzewającą zupę z dyni



Zupa fasolowa z jarmużem



To wariacja na temat klasycznej zupy fasolowej. Syci, rozgrzewa i dodaje energii na cały dzień.

Przepis na rozgrzewającą zupę fasolową z jarmużem



Zupa ziemniaczana z czosnkiem



Kartoflanka niejedno ma imię. Ta „wersja” rozgrzewa i wzmacnia odporność. Najlepiej smakuje w połączeniu z grzankami lub chipsami z ziemniaków.

Przepis na rozgrzewającą zupę ziemniaczaną z czosnkiem



Zupa naleśnikowa



Zupa naleśnikowa to szwabski przysmak, idealny na jesienne dni. Jej sekretem jest dobry bulion.

Przepis na rozgrzewającą zupę naleśnikową



Rosół

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć klasyka, czyli rosołu. Ta tradycyjna zupa świetnie sprawdza się nie tylko na niedzielny obiad.



Przepis na rosół



Jakie zalety mają rozgrzewające zupy?

Rozgrzewające zupy nie tylko pomagają w przywróceniu organizmowi optymalnej temperatury. Mają też wiele innych zalet. Dzięki wolnemu gotowaniu nie tracą cennych wartości odżywczych. Są bogatym źródłem mikro- oraz makroelementów, które wspierają pracę układu immunologicznego. Wzmacniają odporność i wspomagają organizm w walce z infekcjami, a ich przygotowanie nie jest wcale tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Poza tym dają kucharzom duże pole do popisu. Pozwalają na tworzenie rozmaitych kompozycji smakowych – warzyw, mięs oraz przypraw. Przedstawiamy kilka sprawdzonych pomysłów na pyszne rozgrzewające zupy, które doskonale sprawdzą się podczas długich jesiennych dni.

Czy rozgrzewające zupy pomagają schudnąć?

Wbrew pozorom rozgrzewające zupy są dobrym wyborem dla osób na diecie odchudzającej. Dlaczego? Zawierają duże ilości błonnika. W rezultacie zapewniają uczucie sytości na długo i zapobiegają podjadaniu między posiłkami, co znacznie ułatwia ograniczenie liczby przyjmowanych kalorii. Poza tym dobrze wpływają na trawienie i usprawniają perystaltykę jelit. Dzięki temu przemiana materii następuje szybciej. Oczywiście samo jedzenie rozgrzewających zup to jeszcze nie wszystko. By zrzucić nadprogramowe kilogramy, trzeba również zadbać o aktywność fizyczną, a także odpowiednią jakość innych potraw znajdujących się w jadłospisie.

Jak przechowywać rozgrzewające zupy?

Jeśli nie zjecie całej zupy od razu, możecie ją przechować na później. Wystarczy schować garnek do lodówki. Pamiętajcie jednak, by spożyć resztki w ciągu dwóch lub trzech dni. Gotowe „pierwsze dania” możecie również zawekować. Użyjcie do tego celu czystych, suchych i wyparzonych słoików. Przelejcie do nich zupę. Uważajcie, by nie wypełniać naczyń po brzegi. Zostawcie 2 centymetry wolnego miejsca. Weźcie duży garnek i wyłóżcie jego dno ściereczką. Następnie postawcie w garnku szczelnie zakręcone słoiki z zupą i wlejcie do niego wodę (do ¾ wysokości słoików). Gotujcie słoiki przez około 20-25 minut. Na koniec wyjmijcie naczynia i pozostawcie do wystygnięcia pod przykryciem. Zawekowane zupy możecie przechowywać w lodówce nawet przez 3-4 tygodnie.

