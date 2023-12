Jak „podkręcić” metabolizm podczas odchudzania? Jem te produkty, a kilogramy znikają jak szalone

Zdrowe odchudzanie to przede wszystkim odpowiednio zbilansowana dieta oraz regularna aktywność fizyczna. Ważne jest też unikanie drastycznych diet – należy postawić na długotrwałe zmiany w stylu życia. Pamiętajcie również o regularnych posiłkach, odpowiednim nawodnieniu i zdrowej dawce snu, ponieważ te czynniki również wpływają na efektywność procesu odchudzania. Warto również zadbać o swoją dietę w kontekście przyspieszenia metabolizmu – pomoże wam to szybciej i łatwiej zgubić niechciane kilogramy.

Jak „podkręcić” metabolizm na diecie?

Żeby przyspieszyć metabolizm, warto wprowadzić do swojej diety odpowiednie produkty. Postawcie na jadłospis z dużą zawartością białka, które podnosi termogenezę poposiłkową, co oznacza, że więcej energii jest zużywane na jego strawienie. Dieta na przyspieszenie metabolizmu powinna zawierać także kwasy tłuszczowe omega-3 – regulują one poziom glukozy we krwi, ale sprawiają też, że szybciej odczuwa się sytość po posiłku, przez co można skutecznie wyeliminować podjadanie.

Przy poprawie metabolizmu znaczenie ma również dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Ważne, by w codziennej diecie znalazły się następujące produkty:



pestki słonecznika, otręby pszenne, czerwona fasola (źródło witaminy B1),

suche nasiona roślin strączkowych, jaja (źródło biotyny),

kakao, migdały (źródło witaminy B2),

soja, łosoś, otręby (źródło witaminy B6),

orzeszki ziemne, pierś z kurczaka, tuńczyk (źródło niacyny).

Metabolizm pobudza także podaż wapnia (ser żółty, mleko), magnezu (kasza gryczana, otręby), cynku (siemię lniane, pestki dyni). Warto zadbać także o dostarczenie do organizmu w codziennym menu takich składników mineralnych jak: sód, potas, selen, jod oraz mangan.

Jakie produkty naturalnie przyspieszają metabolizm?

Warto wprowadzić do swojej diety produkty, które są naturalnymi termogenikami, czyli podnoszą tempo metabolizmu. Są to między innymi:



ostre przyprawy, takie jak imbir czy kurkuma,

kawa – zawarta w niej kofeina jest naturalnym termogenikiem, który ma działanie pobudzające, ale też przyspieszające spalanie tłuszczu,

owoce i warzywa bogate w witaminę C – jest to na przykład papryka, ciemne owoce jagodowe, natka pietruszki,

zielona herbata – zawiera katechiny, czyli związki z grupy przeciwutleniaczy przyspieszające przemianę materii,

zielona kawa – produkt ten ma zdolność przyspieszania lipolizy, czyli rozpadu tkanki tłuszczowej.

Koniecznie też wypróbujcie napoje odchudzające, które macie w domu. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że one również dobroczynnie działają na naszą wagę. Warto również wiedzieć, jak oszukać głód podczas odchudzania – sprytne triki pozwolą wam znów cieszyć się płaskim brzuchem.

