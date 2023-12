Ja oszukać głód podczas odchudzania? Sprytne sposoby na płaski brzuch

Proces odchudzania to złożona droga, która wymaga determinacji i systematyczności. Obejmuje zmiany w diecie, regularną aktywność fizyczną i utrzymanie zdrowego stylu życia. Kluczem jest zrównoważona dieta. Bardzo ważne jest nie tylko skupienie się na ilości spożywanych kalorii, lecz także na jakości posiłków. Jedną z częstych przyczyn problemów z wagą jest podjadanie, dlatego warto znać sprytne sposoby na „oszukanie” swojego głodu.

Jak oszukać głód? Sięgajcie po produkty bogate w błonnik

Jedną z metod na takie „oszukanie” głodu jest uwzględnienie w swoim codziennym jadłospisie produktów, które wypełniają żołądek, a w konsekwencji dają trwałe uczucie sytości. Warto więc regularnie spożywać produkty bogate w błonnik. Źródłem błonnika pokarmowego są między innymi pełnoziarniste produkty zbożowe, na przykład ciemne makarony, brązowy ryż, gruboziarniste kasze, otręby czy płatki owsiane. Warto jeść też owoce drobnopestkowe, ale też jabłka, gruszki, banany czy owoce cytrusowe oraz suszone.

Jeśli chcecie dostarczyć do swojego organizmu błonnika – sięgajcie również po warzywa, takie jak:



brokuły,

kapusta,

bakłażan,

kabaczek,

marchew,

pietruszka,

ziemniaki,

kalafior.

Błonnik zawierają także nasiona roślin strączkowych takich jak: fasola, ciecierzyca, soczewica i groch oraz nasiona lnu, maku, sezamu, pestki słonecznika i dyni.

Skuteczne triki zmniejszające apetyt

Żeby „oszukać” głód i wypełnić swój żołądek warto pić duże ilości wody. Zasada ta jest szczególnie ważna przed jedzeniem posiłków – dzięki temu zjedzone porcje będą mniejsze. Sposób ten sprawdzi się też w przypadku nagłego głodu. Ważne jest również dokładne gryzienie i żucie spożywanego pokarmu. Wolniejsze jedzenie posiłków, w pełnym spokoju, chroni nas przed zbyt szybkim sięgnięciem po dodatkową porcję. W ten sposób dajecie swojemu organizmowi wystarczającą ilość czasu, by poczuł się najedzony. Jeśli odczuwacie lekki głód – spróbujcie zaparzyć sobie herbatę. Z kolei, gdy najdzie was ochota na słodycze – sięgnijcie po owoc. Warto wypróbować też napoje odchudzające, które macie w domu.

Ciekawym, ale też skutecznym trikiem, jest spożywanie potraw z mniejszych talerzy. Porcje jedzenia z pozoru wyglądają wtedy na większe. W rzeczywistości jednak wcale nie są duże. Żeby zmniejszyć uczucie głodu, bardzo ważne jest też regularne jedzenie posiłków. Koniecznie pamiętajcie też, żeby się nie przejadać – zbyt obfite posiłki utrudniają później zaspokojenie głodu mniejszą ilością jedzenia. W trakcie odchudzania się warto też omijać swoje ulubione ciastkarnie i kawiarnie – wtedy łatwiej będzie się wam powstrzymać przed zjedzeniem różnych łakoci. Jedzenie warzyw również pomoże wam „oszukać” głód – są one niskokaloryczne, a można je zajadać naprawdę pod wieloma postaciami.

Błędy, które powodują częsty głód

Należy także wystrzegać się popularnych błędów, które powodują głód, a w konsekwencji doprowadzają do tego, że sięgamy po niezdrowe i kaloryczne przekąski między posiłkami. Przyczyną tego są między innymi niewłaściwe wybory żywieniowe, czyli spożywanie żywności o wysokim indeksie glikemicznym, która powoduje gwałtowne skoki poziomu glukozy we krwi. Przyczyną może być też nieodpowiednio zbilansowana dieta, która nie dostarcza do naszego organizmu niezbędnych składników odżywczych.

Czego jeszcze wystrzegać się podczas próby zrzucenia nadprogramowych kilogramów? Winowajcą, który odpowiada za podjadanie, jest również nadmiar stresu, ale też jedzenie pod wpływem smutku lub nudy. Sprzyjać tyciu może też jedzenie w pośpiechu lub podczas wykonywania różnego rodzaju czynności, na przykład oglądania telewizji. Przyczyną może być także spożywanie zbyt małej ilości posiłków w ciągu dnia. Sprawdźcie też, jakie są inne błędy na diecie, które wzmagają apetyt.

