O której jeść posiłki, żeby schudnąć? Przestrzegam tych zasad i znów cieszę się płaskim brzuchem

Zdrowe odchudzanie polega przede wszystkim na odpowiednim podejściu, które uwzględnia dobrze zbilansowaną dietę, regularną aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia. Skupia się ono na stopniowej utracie wagi w sposób bezpieczny dla organizmu. Należy więc unikać ekstremalnych diet i drastycznych ograniczeń kalorycznych. Jeśli walczycie z nadprogramowymi kilogramami – sprawdźcie też, jak oszukać głód podczas odchudzania. Ważne jest również, by wiedzieć, jakie błędy na diecie wzmacniają apetyt – dzięki temu będziecie mogli się ich skutecznie wystrzegać.

Regularność jedzenia posiłków jest kluczowa podczas odchudzania

Podczas odchudzania nie tylko ilość spożywanych kalorii ma znaczenie. Istotna jest również pora jedzenia posiłków. Jeśli będziecie spożywać je w odpowiednich godzinach – pozwoli wam to zapanować nad swoim apetytem, a przez to zwiększyć też efektywność odchudzania. Regularne spożywanie posiłków o stałych porach pozwala uniknąć nagłych ataków głodu, które często prowadzą do spożywania niezdrowych przekąsek lub zbyt dużych porcji jedzenia podczas głównych posiłków. Wspiera to także utrzymanie odpowiedniego tempa metabolizmu.

Godziny, w których spożywamy posiłki, powinny być zgodne z rytmem okołodobowym naszego organizmu (czyli porami aktywności i odpoczynku w postaci snu). Skutkami jedzenia posiłków o nieodpowiednim czasie mogą być skoki poziomu cukru we krwi. Nie istnieje określony schemat idealnych godzin posiłków, który byłby odpowiedni dla wszystkich osób, jednak ważne jest przestrzeganie pewnych ram czasowych.

O której jeść posiłki, żeby schudnąć? Najważniejsze zasady

Śniadanie, czyli nasz pierwszy posiłek w ciągu dnia, powinno być spożywane do około godziny lub dwóch po przebudzeniu. Obiad z kolei najlepiej zjeść przed godziną 15. Drugie śniadanie czy podwieczorek powinno się spożyć od około 2 do 4 godzin po śniadaniu lub obiedzie. Należy jeść je jednak tylko wtedy, gdy rzeczywiście odczuwamy głód, a porcja powinna być mała, by mieć „miejsce” na główny posiłek. Optymalny czas na zjedzenie kolacji przypada między godziną 17 a 19, jednak jeśli chodzicie spać później – kolacja może się przesunąć. Z uwagi na to, że trawienie trwa zwykle trzy godziny – mniej więcej tyle czasu przed snem powinniście zjeść swój ostatni posiłek.

Pory jedzenia posiłków zależą od wielu czynników, między innymi godzin pracy lub nauki, rytmu dnia, aktywności fizycznej, ale też indywidualnych nawyków. Pamiętajcie jednak, że przerwy między posiłkami nie powinny być krótsze niż 3 godziny i dłuższe niż 5 godzin. Warto zaznaczyć też, że oprócz regularności, równie ważne jest wybieranie zdrowych, zbilansowanych posiłków bogatych w składniki odżywcze i unikanie przetworzonej żywności o dużej zawartości cukru i tłuszczu.

