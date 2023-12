Świąteczne potrawy nie pójdą ci w boczki. Jedz to warzywo, a łatwiej zapanujesz nad wagą

Warto zwrócić uwagę na fakt, że związki zawarte w selerze naciowym nie tylko wspierają proces utraty wagi. Wykazują też działanie kardioprotekcyjnie i przeciwzapalne. Obniżają ciśnienie tętnicze krwi, a tym samym chronią serce i zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy, udaru mózgu oraz wielu innych chorób, w tym schorzeń o podłożu nowotworowym.

Jak seler naciowy pomaga schudnąć?

Seler naciowy to produkt niskokaloryczny. 100 gramów selera naciowego dostarcza zaledwie 16 kcal. Warzywo z powodzeniem zastąpi różne niezdrowe przekąski, takie jak chipsy, batony czy ciasteczka. Zawiera duże ilości nierozpuszczalnej frakcji błonnika, czyli włókna pokarmowego, które nie ulega strawieniu. Wiąże wodę w żołądku. Pęcznieje i zwiększa objętość treści pokarmowych. Substancje wchodzące w jego skład – między innymi celuloza oraz skrobia oporna – usprawniają perystaltykę (ruchy) jelit. Dzięki temu spalanie tłuszczu następuje szybciej. Poza tym błonnik spowalnia opróżnianie żołądka. W rezultacie przedłuża uczucie sytości i zapobiega podjadaniu między posiłkami, a w konsekwencji ułatwia ograniczenie liczby kalorii. Jednocześnie poprawia pracę układu trawiennego i łagodzi różne dolegliwości gastryczne, na przykład zaparcia czy wzdęcia.

Seler naciowy to również dobre źródło wody. Właściwe nawodnienie organizmu odgrywa kluczową rolę w procesie odchudzania. Dlaczego? Przeprowadzone badania wykazały, że bardzo często mylimy pragnienie z głodem. Przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów pozwala uniknąć takich sytuacji. Dorosły człowiek powinien wypijać około 1,5- 2,5 litra wody dziennie. W tym przypadku wiele zależy od wieku, płci, a także trybu życia.

Jak jeść seler naciowy?

Seler naciowy doskonale sprawdza się jako samodzielna przekąska. Można go chrupać niczym chipsy. Świetnie komponuje się z różnego rodzaju dipami, na przykład domowym sosem czosnkowym czy ketchupem. Warto dodawać go również do koktajli, zup bądź soków. Wspaniale łączy się ze szpinakiem, imbirem, cytryną, jabłkiem i ogórkiem. Dodaje energii i pobudza organizm do działania, podobnie jak kawa. Z warzywa przygotowuje się również surówki, będące znakomitym dodatkiem do obiadu. Seler naciowy znakomicie smakuje zarówno na surowo, jak i w formie gotowanej czy pieczonej. Trzeba jednak pamiętać, że nieprzetworzony produkt ma najwięcej cennych właściwości.

