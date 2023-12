Nie chcesz przytyć w święta? Sięgaj po te owoce. Wspomagają odchudzanie

Mandarynki najprawdopodobniej pochodzą z Azji Południowej, ale są uprawiane w różnych częściach świata. Są cenione nie tylko ze względu na walory smakowe, ale również prozdrowotne właściwości. Zawierają wiele witamin i mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Można w nich znaleźć m.in. witaminę C i potas, które wspomagają pracę układu immunologicznego.

Mandarynki a odchudzanie

Mandarynki są niskokaloryczne i mają niski indeks glikemiczny (mogą je więc jeść również osoby z podwyższonym poziomem glukozy we krwi). Jedna średniej wielkości mandarynka o wadze 60 gramów dostarcza około 30 kcal. Jednocześnie zawiera duże ilości błonnika, który pęcznieje w żołądku, zapewniając uczucie sytości na dłużej. Dzięki temu już stosunkowo niewielkie ilości pożywienia są w stanie zaspokoić nasz głód. W efekcie unikamy przyjmowania dużych ilości kalorii i podjadania między posiłkami. To z kolei znacznie ułatwia proces odchudzania. Warto zwrócić uwagę na fakt, że błonnik nie tylko hamuje nadmierny apetyt, ale też poprawia pracę układu pokarmowego. Przyspiesza trawienie i usuwanie toksyn z organizmu.

Odchudzanie wspomagają także flawonoidy znajdujące się w mandarynkach, a zwłaszcza jeden z nich – nobiletyna. Przeprowadzone badania dowiodły, że związek ten zmniejsza ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości, a także chroni przed miażdżycą, cukrzycą typu drugiego czy schorzeniami neurodegeneracyjnymi, na przykład chorobą Alzheimera. W dodatku wykazuje działanie przeciwzapalne oraz antybakteryjne. Minimalizuje stres oksydacyjny. To stan, w którym wolne rodniki zaczynają dominować nad antyoksydantami. Ta nierównowaga prowadzi do wielu zaburzeń w organizmie i przyspiesza proces starzenia się komórek.

Jak jeść mandarynki, by schudnąć?

Wiele osób obiera mandarynki ze skórki i wyrzuca ją do kosza. To duży błąd. Warto bowiem pamiętać, że flawonoidy i inne cenne związki znajdują się nie tylko w samym miąższu owoców, ale również w skórce. Dlatego warto wykorzystywać je w całości. Jak to zrobić? Miąższ mandarynek najlepiej jeść na surowo. Świetnie sprawdzą się jako samodzielna przekąska albo dodatek do sałatek czy deserów.

Skórkę mandarynki można natomiast zetrzeć na tarce (podobnie jak skórkę z pomarańczy). Przedtem trzeba jednak mandarynki dokładnie umyć i wyparzyć. Trzeba też zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię – ścierać należy samą pomarańczową skórkę. Jej biała część jest gorzka i nie nadaje się do spożycia. Skórka z mandarynki doskonale nadaje się jako dodatek do mięs, sałatek, czy słodkich deserów. Nada potrawom wyjątkowego cytrusowego aromatu.

Czytaj też:

Te produkty to puste kalorie. Podczas odchudzania wystrzegajcie się ich jak ogniaCzytaj też:

Jak jeść mniej cukru i „nie zwariować”? Radzi dietetyk kliniczny Martyna Marciniak