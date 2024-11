Wypróbuj moje sposoby na gęsty i aksamitny sos bez grudek. Zasmażka pójdzie w odstawkę

Powszechnym sposobem na zagęszczanie sosów jest używanie zasmażki. Dzięki połączeniu tłuszczu i mąki, tworzy ona gęstą i kremową konsystencję, która doskonale wiąże składniki sosu. Do zagęszczenia sosu można też użyć połączenia mąki i wody, jednak w obu przypadkach często powstają nieprzyjemne grudki. Okazuje się jednak, że pyszny i gęsty sos można też przygotować bez użycia mąki z wodą czy zasmażki. Prostym sposobem uzyskacie kremową i aksamitną konsystencję.

Jak zrobić gęsty sos bez grudek? Prosty patent

Dodawanie zasmażki do sosu, by stał się bardziej gęsty, jest najczęściej wykorzystywanym sposobem, jednak ma on pewne wady. Danie staje się wtedy bardziej kaloryczne i ciężkie, a do tego w sosie pojawiają się grudki. Lepszą metodą, którą śmiało możecie wykorzystać, jest użycie warzyw. Najpierw musicie ugotować ziemniaki, marchewkę, cukinię czy soczewicę, a następnie całość zblendować. W ten sposób sos stanie się bardziej gęsty, ale zyska też o wiele więcej właściwości zdrowotnych. Dzięki temu wzbogacicie też smak przygotowanego dania, a konsystencja sosu będzie kremowa i aksamitna.

Inne sposoby na zagęszczenie sosu

Przyrządzając sos, musicie zadbać oczywiście o jego smak, ale też odpowiednią konsystencję. Jeśli sos będzie „wodnisty” i rzadki może zepsuć całą potrawę. Jeśli do zagęszczenia sosu nie chcecie używać warzyw, możecie na przykład wykorzystać śmietanę. Najlepiej w tym celu sprawdzi się tłusta śmietana (30% i 36%). Możecie też użyć jogurtu naturalnego lub greckiego. Sos wtedy stanie się gęstszy, kremowy, ale nabierze też jaśniejszego koloru. Metoda ta dobrze sprawdzi się na przykład do sosu kurkowego lub z cukinii.

Sos możecie zagęścić też serkiem topionym, ricottą lub mascarpone. Świetnie pasują one do sosów pomidorowych – nadadzą im charakterystycznego smaku. Ciekawym patentem jest też wykorzystanie roztopionego masła. Zobaczcie też, jak zrobić sos beszamelowy bez grudek – wystarczy, że zastosujecie jedną, prostą zasadę.

