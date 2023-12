Jak chudną gwiazdy? Poznaj sekrety szczupłej sylwetki Magdy Gessler i innych

Warto zaznaczyć, że odchudzanie to proces, który wymaga czasu, cierpliwości oraz samozaparcia. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy są historie znanych osób. By zrzucić nadprogramowe kilogramy, musiały nierzadko zmienić swój styl życia oraz sposób odżywiania. Zobacz, co pozwoliło im pozbyć się niechcianych centymetrów w pasie.

Magda Gessler



Restauratorka przyznała, że stroni od rygorystycznych diet. Co zatem pozwoliło i schudnąć i zgubić aż 10 kilogramów? Swój sukces, jak podkreśliła w jednym z wywiadów, zawdzięcza intensywnej pracy oraz regularności w jedzeniu. Gwiazda „Kuchennych rewolucji” sięga po mniejsze porcje, ale pilnuje pór posiłków. Włączyła też do swojego jadłospisu więcej warzyw.



Anna Guzik



Aktorka walczyła z nadprogramowymi kilogramami przez dłuższy czas. Jej metamorfoza zaskoczyła fanów. Artystka zrzuciła ponad 15 kilogramów. Wykluczyła ze swojej diety trzy składniki – białe pieczywo, makarony oraz słodycze. Zaczęła też uprawiać więcej sportu



Monika Olejnik



Monika Olejnik ma 67 lat i figurę, której pozazdrościłaby jej niejedna dwudziestolatka. Jak przyznała to między innymi zasługa rezygnacji z jedzenia czerwonego oraz drobiowego mięsa. Poza tym dziennikarka nie stroni od aktywności fizycznej. Biega, jeździ na nartach, a także boksuje. Poranne treningi stały się już dla niej swego rodzaju tradycją.



Katarzyna Skrzynecka



Aktorka i prezenterka od dawna zmaga się z nadwagą. Niedawno udało jej się zrzucić 10 nadprogramowych kilogramów. Wszystko za sprawą wegańskiego detoksu. Artystka zrezygnowała z jedzenia mięsa, nabiału oraz ryb. Spożywała natomiast więcej warzyw produktów zbożowych i owoców.



Katarzyna Figura



Aktorka zaczęła niedawno bardziej dbać o swoje zdrowie. Skłoniła ją do tego między innymi choroba – cukrzyca typu drugiego. Artystka wyeliminowała ze swojego jadłospisu cukry proste. W jej codziennym menu znalazło się natomiast więcej warzyw, ryb, chudego mięsa oraz owoców morza.



Kinga Preis



Aktorka rzuciła nałóg palenia papierosów i przeszła na dietę sokową. Zrezygnowała z pokarmów stałych i piła wyłącznie napoje na bazie owoców i warzyw. Należy jednak podkreślić, że na dłuższą metę ten sposób odżywiania nie jest najlepszym rozwiązaniem i może przynieść więcej szkody niż pożytku. Przeciwwskazaniem do jego stosowania są również choroby wątroby nerek oraz tarczycy.

Jak zdrowo schudnąć?

Pamiętaj, że nadprogramowe kilogramy mogą być objawem choroby rozwijającej się w organizmie. Pobieranie na wadze może wskazywać między innymi na nadczynność tarczycy, cukrzycę typu 2 czy nadciśnienie tętnicze. Dlatego, zanim zdecydujesz o zmianie sposobu odżywiania, upewnij się, że nie ma ku temu żadnych medycznych przeciwwskazań. Unikaj długotrwałego stosowania restrykcyjnych diet. Drastyczne obniżenie podaży kalorii zaburza funkcjonowanie organizmu i w dłuższej perspektywie czasu przynosi więcej szkody niż pożytku. Dużo lepsze efekty przynoszą drobne, ale systematycznie wprowadzane zmiany w jadłospisie.

Dobrym rozwiązaniem jest również ustalenie stałych pór posiłków, dbanie o odpowiednią ilość snu i ruchu. Żadna dieta, o czym świadczą historie odchudzania się znanych osób, nie przyniesie trwałych efektów bez aktywności fizycznej. Uprawianie sportu, a nawet zwykły spacer polepsza nastrój, poprawia ogólną wydolność organizmu i zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, na przykład zawału. Duże znaczenie ma również nawodnienie organizmu. Dorosły człowiek powinien wypijać 1-5-2,5 litra płynów dziennie – najlepiej wody.

Czytaj też:

Co jeść na śniadanie, żeby schudnąć? Najważniejsze zasady, by stracić dodatkowe kilogramyCzytaj też:

Blanka Lipińska chudnie w oczach. Wyeliminowała z diety jeden składnik odżywczy