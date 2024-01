Koktajl z żurawiny „podkręca” metabolizm. Nadprogramowe kilogramy znikają jak kamfora

Koktajle cieszą się dużą popularnością wśród osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Stanowią dobrą alternatywę dla słodyczy i niezdrowych przekąsek. Należy jednak zauważyć, że napoje odchudzające powinny być jedynie dodatkiem do diety. Nie mogą zastępować posiłków. Trzeba też pamiętać o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – utrata wagi to proces, który wymaga cierpliwości i systematyczności w działaniu. W tym przypadku sukces zależy nie tylko od dobrze zbilansowanej diety. Ważną rolę odgrywa również aktywność fizyczna, dopasowana do wieku, stanu zdrowia oraz realnych możliwości.

Jak zrobić żurawinowy koktajl odchudzający?

Przepis na ten odchudzający koktajl jest bardzo prosty. Będziesz potrzebować pięciu składników. Przygotuj:

połówkę obranego ze skórki banana,

jabłko (owoc trzeba wcześniej pozbawić skórki i gniazd nasiennych, a następnie pokroić na mniejsze części),

175 g mrożonej lub świeżej żurawiny,

pół szklanki niegazowanej wody,

kawałek obranego ze skórki korzenia imbiru (około 4 cm).

Wszystkie składniki umieść w kielichu blendera, a następnie zmiksuj na gładką masę. Jeśli konsystencja napoju jest zbyt gęsta, dodaj do niego więcej wody. Gotowy koktajl najlepiej wypić od razu po przygotowaniu. Przedstawioną recepturę możesz dowolnie modyfikować, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, na przykład zastąpić wodę kefirem lub maślanką. Jeżeli napój wydaje ci się za kwaśny (żurawina ma dość cierpki smak), wzbogać przepis o szczyptę cynamonu lub łyżeczkę miodu.

Jak żurawina wspomaga odchudzanie?

Żurawina jest produktem niskokalorycznym (100 gramów owocu dostarcza około 46 kcal). Związki w niej zawarte uczestniczą w procesie usuwania toksyn z organizmu. Jednocześnie wspomagają przemianę materii i poprawiają pracę układu pokarmowego. Sprawiają, że metabolizm przyspiesza, dzięki czemu łatwiej możesz pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Żurawina ma w swoim składzie również błonnik. To włókno pokarmowe, które przedłuża uczucie sytości, a w rezultacie zapobiega podjadaniu między posiłkami.

Uwaga: nie polecam dodawania do koktajlu żurawiny suszonej. Owoce w takiej postaci zawierają duże ilości cukrów prostych, które jak wiadomo nie służą odchudzaniu. Co więcej, spożywane w dużych ilościach mogą wywołać odwrotny efekt i doprowadzić do przybierania na wadze. Napój najlepiej przygotowywać na bazie świeżej, mrożonej lub liofilizowanej żurawiny. Liofilizacja polega na usuwaniu wody z zamrożonego wcześniej produktu.

