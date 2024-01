Dodaj ten nieoczywisty składnik do koktajlu. To moja „tajna broń” w walce ze zbędnymi kilogramami

Koktajl z suszonymi morelami podbił moje serce i kubki smakowe już jakiś czas temu. Chętnie przygotuję go nie tylko 9 stycznia (wtedy przypada Dzień Moreli), ale również w inne zimowe dni, kiedy potrzebuję szybkiego „zastrzyku” energii. I niech was nie zwiedzie skład tego napoju. Suszone morele – wbrew temu, co mogłoby się wydawać – nie są wcale złym wyborem na diecie redukcyjnej. Nie należą do produktów niskokalorycznych (100 gramów owoców dostarcza około 285 kalorii), ale zawierają spore ilości błonnika pokarmowego (sześć razy więcej niż ich świeże odpowiedniki).

Suszone morele pomogą zrzucić nadprogramowe kilogramy

Suszone morele są doskonałym źródłem błonnika, a to właśnie ten składnik odpowiada za wspomaganie pracy układu pokarmowego. Obniża stężenie „złego cholesterolu” we krwi i zapobiega niekontrolowanym „skokom” glukozy w organizmie. Odgrywa też bardzo ważną rolę w procesie zrzucania nadprogramowych kilogramów. Przedłuża bowiem uczucie sytości, a tym samym zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami i sięgania po tak zwane puste kalorie ukryte w różnych niezdrowych przekąskach, na przykład chipsach czy fast foodach. Dzięki temu pomaga w redukcji masy ciała. Warto też zauważyć, że błonnik wywiera pozytywny wpływ na sam proces przemiany materii. Usprawnia pracę jelit i przyspiesza metabolizm. Nie trzeba więc unikać suszonych moreli na diecie, należy tylko pamiętać, by spożywać je w rozsądnych ilościach.

Przepis: Koktajl odchudzający z suszonymi morelami Ten napój przyspiesza metabolizm, łagodzi dolegliwości gastryczne, a w dodatku pysznie smakuje. Musicie go spróbować. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 30 g suszonych moreli

2 łyżki płatków owsianych

1 łyżka mielonego siemienia lnianego

1 łyżeczka cynamonu

100 ml jogurtu lub mleka roślinnego

100 ml wody Sposób przygotowania Przygotujcie owocePrzełóżcie suszone morele do miski, zalejcie gorącą wodą i pozostawcie na 30 minut. Dzięki temu owoce będą bardziej soczyste. Następnie odsączcie je z wody. Połączcie ze sobą wszystkie składnikiPołączcie ze sobą wszystkie składniki w blenderze. Powinny utworzyć gładką masę. Jeśli koktajl jest zbyt gęsty, dolejcie więcej wody. Możecie udekorować napój listkiem mięty lub kawałkami moreli.

Co jeszcze warto dodać do koktajli odchudzających?

Co jeszcze dobrze sprawdzi się jako składnik koktajli odchudzających? Siemię lniane, podobnie jak suszone morele, zawiera duże ilości błonnika. W rezultacie hamuje nadmierny apetyt i ułatwia kontrolowanie masy ciała. Nie wszyscy mogą je jednak spożywać. Nie jest zalecane kobietom w ciąży oraz w okresie laktacji (karmienia piersią), a także osobom z alergią na len oraz przewlekłymi chorobami układu pokarmowego (na przykład niedrożnością jelit). Jeśli jesteście w trakcie farmakoterapii, skonsultujcie włączenie siemienia lnianego do diety z lekarzem prowadzącym. Pamiętajcie też, że przyjmowane w nadmiarze może powodować odwodnienie. Nie należy więc przesadzać z jego ilością – nie powinno zjadać się więcej niż pięć łyżeczek w ciągu dnia.

Koktajle odchudzające możecie wzbogacać o różne składniki. Suszone morele czy siemię lniane to tak naprawdę dopiero początek listy. W napojach przyspieszających metabolizm mogą znaleźć się również produkty, takie jak: płatki owsiane, jabłka, suszone śliwki, czy różnego rodzaju warzywa (brokuły, pomidory, seler naciowy, cukinia, szpinak itp.). Nie zapominajcie o przyprawach. Przemianę materii przyspiesza między innymi cynamon, czarny pieprz, kardamon czy papryczka chili. Eksperymentujcie ze smakami i kompozycjami, by znaleźć swój ulubiony skład.

Picie koktajli odchudzających a utrata masy ciała

Trzeba pamiętać, że samo picie koktajli odchudzających nie spowoduje utraty wagi. Redukcja masy ciała to proces, który wymaga cierpliwości, zaangażowania i konsekwencji w działaniu. Składa się nań wiele różnych czynników, między innymi zbilansowana dieta i aktywność fizyczna (dostosowana do wieku oraz indywidualnych możliwości danej osoby). Napoje z błonnikiem i innymi ważnymi składnikami odżywczymi nie powinny zastępować obiadu, kolacji czy śniadania. Można je natomiast wykorzystać jako zamiennik lunchu bądź deseru.

Warto też przestrzegać najważniejszych zasad przygotowywania koktajli odchudzających. W każdym koktajlu powinno znaleźć się źródło białka (jogurt, kefir, maślanka, mleko roślinne itp.), a także błonnika (na przykład wspomniane już płatki owsiane czy siemię lniane). Nie dodawajcie do nich cukru. Jeśli lubicie słodkie smaki, sięgajcie po naturalne źródła słodyczy, takie jak banany, suszone owoce czy miód.

Czytaj też:

Odchudzający koktajl kokosowy z płatkami owsianymi. Piję regularnie, a brzuch znikaCzytaj też:

Koktajl z żurawiny „podkręca” metabolizm. Nadprogramowe kilogramy znikają jak kamfora