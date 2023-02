Awokado – dlaczego korzystnie wpływa na stan zdrowia?

Awokado jest pełne zdrowych tłuszczów, witamin i minerałów, które wspierają nasze ogólne zdrowie i samopoczucie na kilka sposobów. Może stanowić nie tylko składnik zdrowej, urozmaiconej diety osób, które nie mają problemu z nadwagą, ale także diety odchudzającej, choć w tym przypadku, nie należy jeść zbyt dużo awokado, bo jest ono dość kaloryczne.

Wartości odżywcze awokado

Awokado to dość kaloryczny owoc – 100 gramów awokado dostarcza do naszego organizmu aż 160 kcal. Z tego względu należy spożywać je z umiarem, jednak nie musimy całkowicie rezygnować z kulinarnej przyjemności, którą zapewnia. Częste spożywanie niewielkiej ilości awokado, dostarcza do naszego organizmu zdrowe tłuszcze, witaminy i minerały, których brakuje w diecie przeciętnego człowieka. Co ważne, ze względu na jego smak, nie przesadzimy z ilością, bo choć jest smaczne, to jest też mniej kuszące niż słodkie owoce.

Zaletą awokado jest to, że spożywamy je na surowo, zachowując wszystkie składniki odżywcze. Warto łączyć awokado np. z działającym prozdrowotnie czosnkiem, a także dodającymi smaku ziołami, które również mają wiele cennych właściwości. W awokado, oprócz zdrowych tłuszczów, znajdziemy również witaminy A, C i E oraz cenne minerały.

Polecamy przepisy: 3 pomysły na zdrowe smoothie z awokado

Korzyści zdrowotne jedzenia awokado

Awokado to owoc, który wspiera zdrowie naszego serca, obniżając poziom złego cholesterolu. Awokado zawiera zdrowe tłuszcze: jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA) i wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA), które pomagają utrzymać układ sercowo-naczyniowy w dobrym zdrowiu, redukując ryzyko rozwoju wielu chorób.

Włączenie do diety awokado jest także korzystne dla zdrowia jelit. Owoc ten pomaga wzbogacić codzienne posiłki w błonnik pokarmowy, który chroni m.in. przed rakiem jelita grubego, a także usprawnia metabolizm i oczyszczanie jelit ze złogów kałowych. Co więcej, błonnik stanowi niezbędne pożywienie dla pożytecznych bakterii jelitowych.

Zawarte w awokado związki o działaniu przeciwzapalnym są naszym wsparciem w redukcji przewlekłych stanów zapalnych, które rozwijają się na skutek m.in. spożycia dużej ilości mięsa i dodatków do żywności. Obecne w awokado karotenoidy, witamina C i E oraz związki fenolowe, a także zdrowe kwasy tłuszczowe zmniejszają stany zapalne w chorobach żołądkowo-jelitowych, takich jak zapalenie okrężnicy, mają działanie neuroprotekcyjne i wzmacniają odporność organizmu, pomagając chronić się przed infekcjami.

Systematyczne spożywanie awokado może poprawić stan zdrowia oczu. Owoc ten jest bogaty w luteinę i zeaksantynę, które znajdują się w tkance oka i chronią je przed szkodliwym działaniem m.in. promieniowania UV.

Co więcej, awokado korzystnie wpływa na wygląd i kondycję naszej skóry, a także pomaga walczyć z uczuciem głodu pomiędzy posiłkami. Jest kaloryczne, ale nie musimy zjeść go dużo, aby na długi czas zapomnieć o podjadaniu.

