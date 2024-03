Jak nie przytyć podczas świąt wielkanocnych? Trzy ważne rady od dietetyka, które pomogą być fit

Święta wielkanocne są czasem, gdy kusi nas pyszne jedzenie. Jak jednak pogodzić to ze szczupłą sylwetką? Jeśli będziecie przestrzegać kilku zasad, o których mówi dietetyk, możecie być spokojni o to, że nie przytyjecie podczas Wielkanocy. O czym dokładnie należy pamiętać? To tłumaczy w rozmowie z „Wprost” Dominika Hatala, dietetyk kliniczny. Specjalistka prowadzi również profil instagramowy Dietetyk Powszechny, gdzie propaguje wiedzę na temat zdrowej diety.

Jak nie przytyć podczas świąt wielkanocnych?

Co jeść podczas świąt wielkanocnych, żeby nie przytyć i jakich najważniejszych zasad przestrzegać? Warto pamiętać o tym, że czasami wprowadzenie nawet małych zmian w swoich nawykach żywieniowych może nieść za sobą bardzo duże korzyści dla naszej wagi.

Święta wielkanocne jak i każde inne tego typu okazje mogą być wyzwaniem dla tych, którzy starają się utrzymać zdrową wagę, ale istnieje wiele sposobów, aby cieszyć się świętami bez dodatkowych kilogramów. Kilka najważniejszych rad, jakie mogę udzielić to przede wszystkim unikanie nadmiaru słodyczy, ciast i innych deserów. Zazwyczaj mają one w składzie ogromne ilości cukru oraz tłuszczu i tym samym sporą ilość kalorii. Poza tym warto zrezygnować ze słodzonych napojów na rzecz tych bez dodatku cukru i zrezygnować lub mocno ograniczyć spożycie alkoholu – mówi dietetyk.

Czy warto sięgać po produkty „light” podczas odchudzania w święta wielkanocne?

Osoby, które walczą z nadprogramowymi kilogramami, z pewnością zastanawiają się, czy w trakcie odchudzania warto sięgać po produkty „light” w czasie świątecznych przygotowań? Na to pytanie również odpowiada specjalista z zakresu żywienia. Pamiętajcie też, że możecie zrobić domowy dietetyczny majonez, który też będzie mniej kaloryczny od tego ze sklepowych półek.

Jeśli jesteśmy na diecie redukcyjnej lub zwyczajnie kontrolujemy ilość spożytych kalorii, to warto sięgać po produkty typu „light”. Dobrym przykładem jest tutaj majonez, który w standardowej wersji ma ok. 700 kcal na 100g produktu a w wersji odchudzonej ok. 350 kcal na 100g produktu, czyli połowę mniej! To bardzo duża oszczędność kalorii, a także redukcja tłuszczów przyjętych wraz z dietą, więc bardzo rekomenduję taką zamianę.

Jak ograniczyć kalorie podczas Wielkanocy?

Podczas świąt kuszą też liczne słodkości. Jak można ograniczyć spożycie cukru podczas Wielkanocy, biorąc pod uwagę słodkie wypieki i słodycze charakterystyczne dla tego okresu?

Jeśli przygotowujemy desery samodzielnie, to możemy cukier w potrawach zastąpić zdrowszymi zamiennikami, jakimi są: ksylitol lub erytrytol. W przypadku ksylitolu jego kaloryczność jest ok. połowę mniejsza niż kaloryczność białego cukru, a w przypadku erytrytolu kaloryczność wynosi 0 kcal. Dzięki takiej zamianie otrzymamy odchudzony, mniej kaloryczny deser bez dodatku cukru. Jeśli jednak nie przygotowujemy deseru samodzielnie, to możemy ograniczyć spożycie cukru tylko i wyłącznie ograniczając się do zjedzenia jednego, małego kawałka – wyjaśnia dietetyczka.

Warto sprawdzić też, dlaczego nie chudniemy na diecie – o niektórych przyczynach możecie w ogólnie nie mieć pojęcia. Poznajcie też triki, by wielkanocny mazurek nie poszedł w boczki, w porosty sposób możecie go „odchudzić”.

Czytaj też:

Dlaczego nie chudniemy na diecie? Najważniejsze przyczyny, o których często nie macie pojęciaCzytaj też:

Te drobinki to prawdziwy skarb w każdej kuchni. Chrupię i chudnę, ale jest ważny warunek