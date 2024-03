Sama robię majonez na Wielkanoc. Jest dietetyczny, ale podjada go nawet wybredna teściowa

Majonez jest nieodłącznym składnikiem wielu potraw podczas świąt wielkanocnych. Nadaje im wspaniałego smaku, a w przypadku sałatek – też kremowej konsystencji. Dodatkowo stanowi on bazę do różnego rodzaju sosów, które podaje się do przystawek czy dań głównych. Bez trudu można kupić majonez w sklepie, wybierając spośród wielu dostępnych. Możecie przygotować go też samodzielnie w domu – wbrew pozorom nie jest to wcale trudne. Warto to zrobić, zwłaszcza gdy jesteście na diecie odchudzającej i chcecie uniknąć gotowych produktów, które są wysokokaloryczne. Sami z łatwością „odchudzicie” taki majonez.

Jak zrobić domowy majonez w wersji „light”? Prosty przepis

Majonez to wysokokaloryczny dodatek, jednak łatwo można przygotować też jego dietetyczną wersję. Domowy majonez w wersji „light” to idealna opcja dla wszystkich osób, które walczą z niechcianymi kilogramami. Sekretem jest dodanie jednego popularnego produktu. Mianowicie chodzi o serek wiejski – jest on nie tylko zdrowy, ale też niskokaloryczny. Dzięki swojej konsystencji sprawi, że wasz majonez będzie jedwabiście kremowy. Taki sos z serkiem wiejskim oczywiście nie smakuje dokładnie tak samo, jak tradycyjny majonez, ale jego smak jest bardzo zbliżony do klasycznego produktu. Jest za to znacznie lżejszy i mniej kaloryczny.

Przepis: Dietetyczny majonez z serkiem wiejskim Ten dietetyczny majonez smakuje niemal tak samo dobrze, jak jego klasyczna wersja. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 8 Składniki 1 jajko

500 g serka wiejskiego

sól

2 łyżeczki musztardy

pieprz Sposób przygotowania GotowanieNa samym początku ugotujcie jajko na twardo, a później pokrójcie je w kostkę. Mieszanie składnikówPrzełóżcie serek wiejski do głębokiego naczynia. Następnie dodajcie dwie łyżeczki musztardy, sól oraz pieprz. Masę blendujcie przez kilka minut. Róbcie to do momentu, aż będzie puszysta i jednolita. Do masy dodajcie jajko i całość ponownie zblendujcie. Przełożenie majonezuSos przełóżcie do umytych i wyparzonych słoiczków i zjedzcie w ciągu 4-5 dni.

Co zrobić, żeby majonez i inne sosy były mniej kaloryczne?

Przygotowując różnego rodzaju sosy na Wielkanoc, trzymajcie się kilku podstawowych zasad, a nie staną się one „bombą kaloryczną”. Chodzi między innymi o to, by śmietanę lub majonez zamienić na jogurt naturalny. Świetnym wyjściem jest też przygotowanie własnego, dietetycznego majonezu zamiast kupowania gotowego produktu. Taki majonez możecie zrobić też na inne sposoby, nie tylko z użyciem serka wiejskiego. Odpowiedni będzie między innymi jogurt, kasza jaglana. Koniecznie sprawdźcie też, jak zrobić majonez z awokado lub majonez z wody po cieciorce. Możecie przyrządzić też wegański majonez bez jajek.

Podczas świątecznych przygotowań unikajcie dodatku cukru, oleju czy śmietany, które podniosą wysokość kaloryczną. Dodając więcej przypraw i ziół do sosu, możecie zwiększyć smak i aromat, co pozwoli obniżyć zawartość soli. Niezależnie od tego, jakie modyfikacje wprowadzicie, pamiętajcie o odpowiednim kontrolowaniu wielkości porcji – spożycie zbyt dużej ilości takiego sosu nie jest wskazane nawet wtedy, gdy jest on dietetyczny.

Jakie dodatki „podkręcą” smak majonezu?

Możecie poprzestać na zrobieniu domowego majonezu lub nieco poeksperymentować jeszcze z jego smakiem. Jest on doskonałą bazą do różnego rodzaju sosów. Miłośnicy ostrych smaków mogą dodać odrobinę tartego czosnku. Z kolei jeśli chcecie, by nabrał on ładniejszej barwy, dobrze sprawdzi się szczypta kurkumy. Jeżeli jednak wolicie, żeby wasz majonez był odrobinę jaśniejszy – dodajcie troszkę wrzątku, w ten sposób zrobi się bardziej szklisty i aksamitny. Będzie też trochę rzadszy, jednak po włożeniu go do lodówki – znowu zgęstnieje. Majonez możecie połączyć też z odrobiną tabasco, siekaną cebulą czy papryką, ale również gotowanymi jajkami czy zielonymi oliwkami.

