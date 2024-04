Ten koktajl jest idealny na poświąteczny detoks. Wymiata złogi z jelit i ułatwia spalanie tłuszczu

Gdyby stworzyć ranking najlepszych napojów odchudzających, ten zielony koktajl znalazłby się w pierwszej trójce. To prawdziwa „bomba” błonnikowa. Praktycznie każdy produkt wykorzystany do jej przygotowania zawiera ten cenny składnik. Błonnik odgrywa bardzo istotną rolę w procesie zrzucania nadprogramowych kilogramów. Nie ulega strawieniu i pęcznieje w żołądku. Dzięki temu niweluje uczucie głodu i hamuje chęć podjadania. Wywiera też pozytywny wpływ na pracę jelit. Usprawnia ich perystaltykę i usuwanie toksyn z organizmu. Na efekty nie trzeba długo czekać. Tempo metabolizmu przyspiesza, a waga spada.

Jak zrobić zielony koktajl z błonnikiem?

Zrobienie napoju nie wymaga wiele pracy ani specjalnych zabiegów. Wystarczy połączyć ze sobą kilka składników w blenderze. W parę minut mikstura będzie gotowa. Potem wystarczy ją udekorować, na przykład za pomocą ulubionych owoców lub ziół. Jeśli nie masz zbyt wiele czasu, możesz śmiało pominąć ten krok i po prostu przelać koktajl do szklanek albo bidonu (jeżeli chcesz zabrać go ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię).

Przepis: Zielony koktajl z błonnikiem Ten napój usprawnia trawienie i pomaga oczyścić organizm z toksyn. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 250 ml zaparzonego rumianku

garść jarmużu

100 g ananasa (świeżego lub z puszki)

1 jabłko

połówka cytryny

3 cm imbiru

ćwiartka awokado

5 g nasion chia

5 g siemienia lnianego Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj owoce i warzywa. Obierz cytrynę i imbir ze skórki, Usuń skórkę i pestkę z awokado. Nie musisz obierać jabłka, ale wydrąż z niego gniazda nasienne. Pokrój większe składniki na mniejsze kawałki, na przykład jabłko czy ananasa. Robienie koktajluWlej do kielicha blendera zaparzony rumianek i dodaj pozostałe składniki. Zmiksuj wszystko na gładką masę. Podawanie koktajluPrzelej napój do szklanki. Możesz do niego dodać odrobinę miodu (opcjonalnie)

Zielony koktajl dobry nie tylko na trawienie

Zielony koktajl na poświąteczny detoks to nie tylko źródło błonnika. Mikstura wywiera pozytywny wpływ na pracę całego organizmu i wspomaga jego funkcjonowanie na wielu różnych poziomach:

rumianek – działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, łagodzi stany zapalne, uspokaja i zmniejsza dolegliwości żołądkowe, takie jak na przykład wzdęcia czy bóle brzucha,

– działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, łagodzi stany zapalne, uspokaja i zmniejsza dolegliwości żołądkowe, takie jak na przykład wzdęcia czy bóle brzucha, imbir – obniża poziom „złego cholesterolu”, oczyszcza organizm i wzmacnia układ odpornościowy,

– obniża poziom „złego cholesterolu”, oczyszcza organizm i wzmacnia układ odpornościowy, awokado – zawiera nienasycone tłuszczy omega-3 i omega-6, które wspomagają pracę układu nerwowego, reguluje stężenie glukozy i cholesterolu we krwi.

– zawiera nienasycone tłuszczy omega-3 i omega-6, które wspomagają pracę układu nerwowego, reguluje stężenie glukozy i cholesterolu we krwi. nasiona chia – mają w swoim składzie wapń i białko, wzmacniają kości i zmniejszają ryzyko wystąpienia osteoporozy,

– mają w swoim składzie wapń i białko, wzmacniają kości i zmniejszają ryzyko wystąpienia osteoporozy, siemię lniane – obniża ciśnienie tętnicze krwi i wpływa pozytywnie na gospodarkę hormonalną,

– obniża ciśnienie tętnicze krwi i wpływa pozytywnie na gospodarkę hormonalną, jarmuż – zawiera sporo żelaza, dzięki czemu może być pomocny w leczeniu i zapobieganiu anemii,

– zawiera sporo żelaza, dzięki czemu może być pomocny w leczeniu i zapobieganiu anemii, ananas – wzmaga wydzielanie soków żołądkowych i ułatwia trawienie białek,

– wzmaga wydzielanie soków żołądkowych i ułatwia trawienie białek, jabłko – mają w sobie pektyny, które regulują rytm wypróżnień i zapobiegają zaparciom,

– mają w sobie pektyny, które regulują rytm wypróżnień i zapobiegają zaparciom, cytryna – wspomaga organizm w walce z infekcjami i drobnoustrojami, łagodzi objawy przeziębienia.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie wymienione wyżej składniki mają również właściwości antyoksydacyjne. Zwalczają szkodliwe wpływy wolnych rodników, spowalniają procesy starzenia się komórek i zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu różnych problemów zdrowotnych, na przykład schorzeń układu krążenia, chorób neurodegeneracyjnych czy nowotworowych (miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, raka piersi etc.).

Jak często pić zielony koktajl z błonnikiem?

Najlepiej pić go raz dziennie przez około 14 dni. Potem warto sobie zrobić kilkutygodniową przerwę. Należy pamiętać, że błonnik spożywany w zbyt dużych ilościach wywołuje wiele nieprzyjemnych dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Zalecana dawka to około 25 gramów na dobę. Picie koktajlu nie jest wskazane dla dzieci, seniorów, osób w trakcie farmakoterapii (jego składniki mogą wchodzić w interakcje z lekami), a także pacjentów z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego (na przykład niedrożnością jelit).

