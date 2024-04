Tych płatków wystrzegajcie się jak ognia podczas diety owsiankowej. Dzięki małej zmianie w końcu schudłam

Dieta owsiankowa jest coraz bardziej popularna. Jest to szybki sposób na pozbycie się niewielkiej ilości nadprogramowych kilogramów. Pozwala nie tylko na ekspresową utratę masy ciała, ale też na oczyszczenie organizmu z nagromadzonych w nim toksyn. Tak jak wszystkie diety – tę również należy stosować „z głową” i pochodzić do niej bardzo rozsądnie. Pamiętajcie, że nic nie zastąpi zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Podczas takiej diety owsiankowej bardzo ważne jest również to, jakich dokładnie płatków użyjecie.

Jakie płatki owsiane będą najlepsze podczas diety owsiankowej?

Choć z pozoru wydaje się to błahostką, to wcale nie jest obojętne, jakich dokładnie płatków owsianych użyjecie podczas takiej diety. Najlepiej jest sięgać po płatki owsiane zwykłe – to właśnie one zawierają najwięcej błonnika pokarmowego. Jest on szczególnie ważny dla osób podczas diety odchudzającej, ponieważ sprawia, że czujemy się dłużej syci. Na diecie owsiankowej, gdy jemy wyłącznie owsianki, jest to wyjątkowo ważne. To, jakich płatków użyjecie, może mieć więc przełożenie na to, jak długo nie będziecie odczuwać głodu. Oczywiście, jest to jedynie jeden z wielu czynników. Płatki owsiane zwykłe to najlepszy wybór, ponieważ są produktem najmniej przetworzonym, a więc możecie być pewni, że dostarczycie organizmowi najwięcej substancji odżywczych. W konsekwencji im taki produkt zbożowy jest mniej oczyszczony i rozdrobniony, tym jest po prostu zdrowszy. Możecie sięgnąć również po płatki owsiane górskie (one również są w małym stopniu przetworzone). Oba te rodzaje charakteryzują się również niższym indeksem glikemicznym w porównaniu do płatków owsianych błyskawicznych.

Jakich płatków owsianych unikać w trakcie odchudzania?

Płatki owsiane błyskawiczne są najbardziej przetworzone ze wszystkich dostępnych rodzajów – co prawda przygotowuje się je najszybciej, ale warto poświęcić kilka minut więcej i wybrać płatki owsiane zwykłe lub górskie, a unikać błyskawicznych. Wystrzegajcie się również owsianek w wersji instant – jest to najbardziej przetworzona forma, a więc ma w sobie też najmniej składników odżywczych. Posiadają one też mniej błonnika, który jest bardzo ważny, jeśli walczycie z niechcianymi kilogramami. Co więcej, takie gotowe owsianki mogą zawierać cukier i inne niepotrzebne (lub szkodliwe) dodatki, które mogą okazać się dodatkowymi kaloriami (a to negatywnie wpłynie na proces odchudzania).

O czym pamiętać podczas diety owsiankowej?

Dieta owsiankowa to dobry sposób na schudnięcie, jeśli po zimie zostało wam kilka „nadprogramowych” kilogramów. Działa ona korzystnie na perystaltykę jelit, dostarcza do organizmu duże ilości błonnika, a także wpływa na obniżenie złego poziomu cholesterolu. Podczas jej stosowania musicie jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach. Poza wyborem odpowiednich płatków istotne jest również to, by jeść wtedy tylko owsiankę, a unikać innych produktów. Można pić kawę, herbatę oraz wodę, jednak bez cukru.

Pamiętajcie też, że mimo wielu korzyści, jakie daje jedzenie płatków owsianych – nie mogą stanowić one głównego elementy naszej diety. Warto skorzystać z ekspresowej diety owsianej, która zakłada jedzenie tego produktu przez jeden dzień, jednak takie żywienie w długoterminowej perspektywie może doprowadzić do niedoborów.

