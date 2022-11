Smoothie z awokado – 3 pomysły na zdrowy koktajl z awokado

Awokado to owoc o nieocenionych wartościach odżywczych. Ale wiele osób niespecjalnie lubi jego smak, określając go jako... nijaki. Dlatego w przypadku awokado kluczowe są dodatki. A łagodność i kremowość doskonale sprawdzą się zarówno w słodkim, jak i bardziej wytrawnym wydaniu. Awokado jest idealnym dodatkiem do zdrowych koktajli. Nie dominuje ich smaku, ale nadaje im kremową konsystencję.

Dlaczego warto jeść awokado?

Awokado, inaczej smaczliwka, to jeden z najzdrowszych owoców. Mimo że jest kaloryczny (100 gram zawiera aż 160 kalorii) to jednocześnie stanowi prawdziwe bogactwo witamin, mikroelementów i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Zawiera żelazo, magnez, potas, miedź, fosfor oraz witaminy A, C, E, K i witaminy z grupy B.

Awokado ma właściwości przeciwzapalne, wspiera zdrowie serca, reguluje ciśnienie krwi, zapobiega udarom, pomaga utrzymać sprawność mózgu, obniża poziom cholesterolu we krwi. Wspiera metabolizm i pozwala na długo po posiłku utrzymać uczucie sytości. Między innymi z tego powodu jest owocem polecanym osobom na dietach odchudzających.

Awokado dodatkowo pozytywnie działa na urodę, zapewniając piękną skórę. Ze względu na bogactwo kwasu foliowego powinno znaleźć się też w diecie osób starających się o dziecko.

Jak zrobić dobry koktajl z awokado?

Najprostszy koktajl z awokado zrobisz, miksując go z tylko z bananem i odrobiną wody. Taka wersja delikatnie słodkiego smoothie ma wielu fanów. W naszych propozycjach nie ma dokładnych proporcji. Sam poszukaj najlepszych dla siebie. Jeśli wolisz gęste koktajle, niemal o konsystencji musu, dodaj więcej awokado, a mniej płynnych składników (soku czy wody). Do koktajli świetnie sprawdzą kremowe odmiany awokado.

Czy można łączyć awokado z mlekiem?

Smoothie z awokado to pomysł na pyszne i zdrowe drugie śniadanie. Aby koktajl miał odpowiednią konsystencję, trzeba dodać do niego odpowiednią ilość płynu. Smoothie z awokado można zrobić na bazie wody, ale świetnie nadaje się do tego także mleko roślinne czy mleko krowie. Awokado można łączyć zarówno z mlekiem, jak i produktami mlecznymi takimi jak maślanka czy jogurt. Dzięki temu koktajl będzie bogatym źródłem wapnia.

Z czym łączyć awokado w smoothie?

Awokado jest bogatego w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, stanowi źródło witamin i może regulować poziom cukru. Jego smak jest neutralny, dlatego można go łączyć zarówno z warzywami, jak i owocami, by zrobić koktajl. Awokado pasuje do szpinaku czy jarmużu, ale także kiwi lub ananasa. Świetnie komponuje się z dodatkiem banana. Przygotowując koktajl z awokado, można wykorzystać również inne owoce, np. maliny czy borówki.

Jak zrobić smoothie z awokado?

Smoothie z awokado można zrobić w blenderze kielichowym, można do tego wykorzystać również blender ręczny. Wystarczy obrać awokado ze skórki, wykroić pestkę, a następnie dodać ulubione składniki: mleko roślinne, banana, kakao lub szpinak, sok z cytryny czy sok jabłkowy. W kompozycji ze szpinakiem czy jarmużem świetnie sprawdza się także sok wyciśnięty z grejfruta czy limonki.

Taki koktajl z awokado przygotujemy bardzo szybko, uzyskując zdrowy i pyszny posiłek. Smoothie możemy wypić w domu, ale możemy też je zabrać ze sobą do pracy czy na uczelnię.

Trzy pomysły na koktajle z awokado

Poniżej znajdują się trzy pomysły na pyszne koktajle z awokado.

Smoothie z awokado ze szpinakiem

Aby przygotować smoothie z awokado ze szpinakiem, wystarczy połączyć ze sobą połowę pokrojonego na mniejsze kawałki awokado, dwie garście szpinaku, jednego banana, szklankę wody i sok z połówki z cytryny. Wszystkie składniki blendujemy do uzyskania pożądanej konsystencji. Smacznego!

Smoothie z awokado z bananem i kakao

Ten koktajl zaspokoi apetyt na słodycz, a jednocześnie będzie źródłem wartości odżywczych. Aby go zrobić, wystarczy połączyć, połowę obranego awokado z jednym bananem, dodać łyżkę kakao i 3/4 szklanki ulubionego mleka roślinnego (np. owsianego lub migdałowego). Jeśli koktajl jest zbyt rzadki, można dodać płatki owsiane.

Smoothie z awokado i ananasem

Smoothie z dodatkiem ananasa to pomysł na egzotyczny deser. Aby cieszyć się smakiem takiego koktajlu, należy obrać połowę awokado, dodać do niego garść szpinaku, 3/4 szklanki soku pomarańczowego i pół szklanki pokrojonego ananasa. Całość należy blendować do uzyskania pożądanej konsystencji.

