Nasionka, które pomagają mi w odchudzaniu. Możecie dodać je do owsianki i „podkręcić” efekt

Odchudzanie można skutecznie wspierać odpowiednio dobranymi produktami. Przede wszystkim warto włączyć do diety pokarmy bogate w błonnik, takie jak warzywa, owoce, nasiona. Ich dodatek pomaga w utrzymaniu uczucia sytości na dłużej, ale wspomaga również trawienie. Warto też sięgać po różnego rodzaju koktajle warzywne i owocowe. Nieodzownym elementem odchudzania jest również jedzenie płatków owsianych. Poranną owsiankę warto z kolei wzbogacić o nasiona sezamu, które jeszcze bardziej „podkręcą” odchudzanie.

Nasiona sezamu mogą pomóc w walce z niechcianymi kilogramami

Nasiona sezamu charakteryzują się dużą ilością błonnika. Korzystnie wpływa on na pracę jelit, a do tego po spożyciu produktów bogatych w błonnik czujemy się syci przez dłuższy czas (co może pomóc w kontrolowaniu apetytu i zapobiega podjadaniu). Drobinki te warto więc włączyć do swojej diety odchudzającej. Każdy osoba walcząca z nadprogramowymi kilogramami musi jednak pamiętać o tym, że choć nasiona sezamu są bardzo zdrowe, to są również kaloryczne (10 gramów dostarcza prawie 70 kcal), dlatego nie należy przesadzać z ich ilością. Traktujcie więc sezam jako zdrowy dodatek do potraw, dzięki któremu przez dłuższy czas nie będziecie odczuwać głodu, a wasze jelita będą działać sprawniej, ale nie spożywajcie go w nadmiarze. Dodając te nasionka do dań, zwracajcie uwagę na całkowity bilans kaloryczny diety – pamiętajcie, że musi zostać zachowany deficyt kaloryczny, który jest najważniejszy w trakcie walki z niechcianymi kilogramami.

Sezam poza błonnikiem pokarmowym zawiera również białko roślinne, ale też składniki mineralne (żelazo, magnez, potas, fosfor, cynk) oraz witaminy z grupy B i E. Dodatkowo w czasie diety odchudzającej, warto pić dużo wody oraz unikać przetworzonej żywności i słodyczy, które dostarczają puste kalorie i mogą sabotować wysiłki związane z odchudzaniem.

Do jakich potraw można dodać nasiona sezamu?

Ziarna sezamu można dodawać do bardzo wielu potraw. Świetnie sprawdzają się jako posypka do sałatek, nadając im chrupkości. Można je również dodawać do pieczywa, zarówno do ciasta, jak i na wierzch bułek czy chleba, co sprawi, że będą apetycznie wyglądały, ale też ich tekstura będzie ciekawsza. Będą też świetnym uzupełnieniem owsianki, która jest niezwykle popularnym śniadaniem wśród osób na diecie odchudzającej. Można je także prażyć i dodawać do dań z warzyw, mięs czy ryb, a także do sosów i marynat, wzbogacając smak potraw. Sezam sprawdza się również w deserach, na przykład w chałwie, ciasteczkach czy domowych batonach. Możecie również przyrządzić odchudzający koktajl o smaku chałwy z mlekiem sezamowym. Z kolei w kuchni bliskowschodniej sezam często wykorzystuje się do przygotowania hummusu oraz tahini, które jest bazą wielu sosów i past.

