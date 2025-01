Odchudzający napój z płatków owsianych robi furorę. Spali tłuszcz, ale pij go codziennie

Podczas odchudzania wiele osób sięga po różne napoje, które mają wspierać ten proces. Zielona herbata, bogata w antyoksydanty i katechiny, jest często wybierana ze względu na swoje właściwości przyspieszające metabolizm. Popularnością cieszą się również napoje z dodatkiem na przykład imbiru, który wspomaga trawienie. Niektórzy stawiają na wodę z dodatkiem octu jabłkowego, przypisując jej zdolność regulowania poziomu cukru we krwi, co z kolei ogranicza podjadanie.

Napój z płatków owsianych pomoże schudnąć

Woda owsiana jest często polecana jako naturalne wsparcie w procesie odchudzania. Zawiera dużo błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie, poprawia perystaltykę jelit i daje uczucie sytości na dłużej, co pomaga kontrolować apetyt. Dodatkowo dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu, woda owsiana przyczynia się do stabilizacji poziom cukru we krwi, zapobiegając nagłym spadkom energii (przez co zwiększa się chęć sięgnięcia po kaloryczne przekąski). Regularne spożywanie wody owsianej wspiera również usuwanie toksyn z organizmu oraz pomaga regulować metabolizm. Co więcej, jest ona naprawdę łatwa w przygotowaniu.

Jak zrobić wodę owsianą na odchudzanie?

Aby przygotować wodę owsianą na odchudzanie, wystarczy szklanka płatków owsianych, litr wody i opcjonalnie odrobina imbiru, cynamonu lub miodu, by lepiej smakowała. Na początek płatki należy zalać wodą i pozostawić na około 30 minut, aby zmiękły. Następnie mieszankę przenosi się do blendera i miksuje, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Kolejnym krokiem jest przelanie całości przez sitko lub gazę, aby oddzielić płyn od resztek płatków. Na koniec można dodać też inne składniki. Gotową wodę owsianą przechowuje się w lodówce. Należy pić szklankę rano na czczo lub w ciągu dnia między posiłkami.

