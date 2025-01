Dodaj ten składnik do porannej kawy, a boczki znikną. To prosta sztuczka na lepszy metabolizm

Poranek dla większości z nas nie zaczyna się naprawdę, dopóki nie zaparzymy pierwszej filiżanki kawy. To nie tylko zastrzyk energii, ale też mały rytuał. Dla wielu osób kawa jest wręcz nieodłącznym elementem codzienności. Każdy ma swój ulubiony sposób na jej przygotowanie. Można ją pić z różnymi dodatkami: z mlekiem, cukrem, syropem waniliowym, czy nawet szczyptą cynamonu. Moja koleżanka, która może pochwalić się naprawdę świetną figurą, poleciła mi jednak ostatnio dość niestandardowy składnik, którym ona wzbogaca swoją kawę. Mowa o imbirze.

Ten dodatek do kawy sprawi, że boczki znikną

Imbir jest cenionym składnikiem w wielu dietach odchudzających dzięki swoim wyjątkowym właściwościom wspomagającym metabolizm. Zawarte w nim związki, takie jak na przykład gingerol, stymulują termogenezę, czyli proces wytwarzania ciepła w organizmie. To z kolei prowadzi do zwiększonego spalania kalorii. Imbir pomaga również w regulacji poziomu cukru we krwi, co zmniejsza napady głodu, a w konsekwencji też chęć podjadania. Dodatkowo wspiera trawienie, łagodząc wzdęcia i przyspieszając przemianę materii. Regularne spożywanie imbiru, na przykład w formie właśnie dodatku do kawy, ale też do różnych potraw czy innych napojów, może więc wspomóc proces redukcji masy ciała. Trzeba jednak pamiętać, że musi to być połączone ze zdrową dietą i aktywnością fizyczną.

Jakie jeszcze właściwości zdrowotne ma imbir?

Imbir ma jednak znacznie więcej właściwości zdrowotnych. Przede wszystkim działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, co sprawia, że jest pomocny na przykład w łagodzeniu bólu mięśni i stawów. Dzięki zawartości gingerolu ma działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne, przez co wspomaga układ odpornościowy w walce z infekcjami. Imbir jest również ceniony za swoje właściwości przeciwwymiotne – skutecznie redukuje nudności (zarówno w chorobie lokomocyjnej, jak i podczas ciąży). Co więcej, ta przyprawa poprawia krążenie krwi, wspiera zdrowie serca, a dzięki działaniu antyoksydacyjnemu chroni organizm przed stresem oksydacyjnym. Spożywanie imbiru może także korzystnie wpływać na zdrowie układu oddechowego, ponieważ pomaga on w łagodzeniu objawów przeziębienia. Sprawdź też, jaki imbir najlepiej wybrać.

