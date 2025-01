Ta kasza królowała w czasach PRL-u. Dla mnie to prosty i smaczny sposób na idealną figurę

Kasza to doskonały wybór na zdrowy i pożywny posiłek. Jest bogata w błonnik, witaminy oraz minerały, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dzięki swoim właściwościom syci na długo, dostarczając energii na wiele godzin. Co więcej, kasza jest niedroga, przez co jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą przygotować oszczędne i zarazem wartościowe posiłki. Kaszę można przyrządzić na wiele sposobów – doskonale smakuje zarówno z warzywami, jak i mięsem, a także w wersji „na słodko”, na przykład z owocami i miodem. Osoby, które są na diecie, powinny sięgnąć po hit PRL-u, czyli kaszę pęczak.

Ta kasza była hitem PRL-u, a do tego pomaga schudnąć

Kasza pęczak cieszyła się bardzo dużą popularnością w czasach PRL-u. Stanowiła jeden z podstawowych produktów spożywczych w polskich domach. Była tania, łatwo dostępna i niezwykle uniwersalna – pojawiała się na polskich stołach zazwyczaj jako dodatek do mięsa, tworząc idealny duet razem z ogórkiem kiszonym. Podawało się ją też z gulaszem czy różnego rodzaju sosami i duszonymi warzywami.

Co więcej, ta kasza jest idealna dla osób dbających o linię lub tych w trakcie odchudzania. Ma ona 350 kcal na 100 gramów. Kasza pęczak w trakcie gotowania traci jednak nawet do połowy tej wartości, a więc w 100 gramach ugotowanego pęczaku jest około 175 kcal. Dodatkowo jest ona dobrym źródłem węglowodanów, co jest ważne podczas walki z nadprogramowymi kilogramami. Jest również sycąca, dzięki czemu nie będziemy podjadać między posiłkami. Dodatkowo wspomaga trawienie. Kasza pęczak ma również niski indeks glikemiczny, co oznacza, że uwalnia energię stopniowo, nie powodując nagłych wzrostów poziomu cukru we krwi.

Inne zalety jedzenia kaszy pęczak

Kasza pęczak to doskonały wybór w zdrowej diecie, ponieważ jest bogata w błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie i poprawia pracę jelit. Zawiera również dużo witamin z grupy B oraz minerałów, takich jak magnez, żelazo i fosfor, które mają pozytywny wpływ na nasz organizm. Co więcej, jej spożywanie dobrze wpływa na pracę serca oraz ciśnienie tętnicze, ale też wspiera odporność i zdrowie kości. Będzie też odpowiednim wyborem dla osób z zaparciami. Dodatkowo jest to naprawdę wszechstronny produkt. Można wykorzystać taką kaszę jako dodatek do różnych dań – między innymi podawać ją z sosami, ale to nie wszystko. Jest też jest nieodłącznym elementem takiej zupy jak krupnik. Świetnie sprawdzi się także jako nadzienie gołąbków, pierogów czy różnego rodzaju zapiekanek. Możecie przyrządzić z niej też kaszotto – to inna wersja risotto, gdzie podstawą jest kasza zamiast ryżu.

Czytaj też:

Moja mama tę zupę gotowała częściej niż rosół. Robię ulepszoną wersję, która smakuje genialnieCzytaj też:

Zaserwowałam rodzinie prosty, ale zapomniany obiad z PRL-u. Każdy poprosił o dokładkę