Kate Middleton pije ten napój na potęgę. Dzięki niemu trzyma wagę i cholesterol w ryzach

Dieta Kate Middleton opiera się przede wszystkim na sezonowych owocach i warzywach, a także domowych posiłkach. Księżna lubi gotować i chętnie robi różnego rodzaju przetwory. Szczególne miejsce w jej jadłospisie zajmuje również pewien arystokratyczny napar. Nie chodzi jednak o żadną drogą czy wykwitną miksturę, lecz prosty napój. Każdy ma go na wyciągnięcie ręki, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak cenne ma właściwości.

Co pije Kate Middleton?

Ulubionym napojem Kate Middleton jest Earl Grey, arystokratka wśród herbat. Swoją nazwę, a także żartobliwy przydomek zyskała podobno za sprawą Charlesa Greya, drugiego Hrabiego Grey. Polityk miał otrzymać ją w prezencie od syna jednego z chińskich urzędników. Pewna kwestia nie ulega wątpliwości – herbata szybko zyskała na popularności nie tylko w kręgach arystokratycznych, ale w całym Zjednoczonym Królestwie.

Napar stanowi połączenie czarnej herbaty i olejków z bergamotki, znanej też jako zielona pomarańcza. To owoc z rodziny cytrusów. Pochodzi z Indii, ale obecnie spotkać go można również w wielu innych rejonach świata. Jest ceniony przede wszystkim za swoje właściwości prozdrowotne. Zajmuje ważne miejsce w tradycyjnej medycynie chińskiej.

Jakie właściwości ma herbata Earl Grey?

Picie „arystokratycznego naparu” przynosi wiele rozmaitych korzyści. Jest źródłem polifenoli. które opóźniają procesy starzenia i zapobiegają uszkodzeniu komórek. Jednocześnie wzmagają produkcję kolagenu, dzięki czemu poprawiają elastyczność skóry. Zmniejszają widoczność drobnych zmarszczek i chronią tkanki przed szkodliwym wpływem, promieniowania ultrafioletowego. Odgrywają też ważną rolę w profilaktyce wielu chorób cywilizacyjnych, w tym schorzeń o podłożu nowotworowym.

Prozdrowotne właściwości wykazuje również olejek z bergamotki. Hamuje nadmierny apetyt i usprawnia metabolizm, dzięki czemu ułatwia kontrolowanie masy ciała oraz spalanie kalorii. W dodatku wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi i obniża stężenie „złego cholesterolu”, co pozwala zmniejszyć ryzyko rozwoju miażdżycy oraz innych chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak na przykład udar mózgu czy zawał mięśnia sercowego. Wykazuje też działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Niweluje zmęczenie i łagodzi stres

Warto podkreślić, że herbata Earl Grey ma w swoim składzie również kofeinę i L-teaninę. Związki te zapewniają zastrzyk energii. Pobudzają i wzmacniają koncentrację. Wpływają też pozytywnie na funkcjonowanie poznawcze. Zwiększają wydolność umysłową i – podobnie jak olejek z bergamotki – wspierają procesy trawienia

Jak parzyć herbatę Earl Grey?

Porcję suszu (około 5 gramów na filiżankę) zalej wrzątkiem i zaparzaj od 2 do 3 minut. Długość całego procesu zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać. Im krótszy czas parzenia, tym większa zawartość pobudzających związków w herbacie. Do przygotowania naparu najlepiej wykorzystywać przefiltrowaną wodę. Do gotowego, przestudzonego naparu można dodać odrobinę miodu.

