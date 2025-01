Ten składnik niszczy zdrowie i sprzyja otyłości. Polacy zjadają ponad 40 kilogramów rocznie

Składnikiem, który rujnuje zdrowie Polaków jest cukier. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że statystyczny Kowalski konsumuje ponad 40 kilogramów słodkiej przyprawy rocznie. Tym samym nieświadomie „funduje” sobie wiele problemów zdrowotnych i znacznie skraca życie. Co ważne, wcale nie trzeba zajadać się słodyczami, by nadmiernie zwiększyć spożycie cukru. Znajduje się on bowiem również w wielu innych produktach spożywczych, także tych, które nie powinny go zawierać.

Dlaczego cukier to trucizna?

Nadmierne spożycie cukru niesie za sobą bardzo negatywne konsekwencje zdrowotne. Zwiększa ryzyko nadwagi i otyłości. A to dopiero przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Osoby, które na co dzień zjadają duże ilości słodkiej przyprawy są znacznie bardziej narażone na rozwój cukrzycy typu drugiego, kamicy żółciowej, nadciśnienia tętniczego, niealkoholowego stłuszczenia wątroby, chorób zwyrodnieniowych stawów, a także schorzeń układu sercowo-naczyniowego. W dodatku cukier przyczynia się do nasilenia stanów zapalnych w organizmie. Przyspiesza procesy starzenia, pogarsza kondycję skóry włosów i paznokci. W dodatku osłabia odporność. W efekcie organizm staje się bardziej podatny na różnego rodzaju infekcje. Wszystkie wymienione wyżej problemy zdrowotne zwiększają ryzyko powstania trwałej niepełnosprawności, a także przedwczesnej śmierci.

Gdzie występuje cukier?

Wiele osób wychodzi z założenia, że cukier znajduje się wyłącznie w słodkich przekąskach, takich jak ciastka, cukierki czy batony. To nieprawda. Ten niebezpieczny składnik ukrywa się również w wielu innych produktach spożywczych, które wcale do słodkich nie należą. Chodzi między innymi o pieczywo, płatki zbożowe, warzywa, jogurty, kefiry, maślanki, a nawet mięso. Nawet artykuły określane przez producenta jako dietetyczne i pozbawione konserwantów mogą zawierać duże ilości cukru. W zasadzie na półkach sklepowych trudno znaleźć produkt wolny od tego składnika. Jego zupełna eliminacja z jadłospisu jest wręcz niemożliwa.

Jak ograniczyć spożycie cukru?

Eksperci zalecają, by spożycie cukru nie przekraczało 10 procent ogółu energii pozyskiwanej z pożywienia w ciągu dnia. Im mniej tego składnika w diecie. tym lepiej. W ograniczeniu jego spożycia pomóc może wprowadzenie małych, ale konsekwentnych zmian, na przykład rezygnacja ze spożywania kolorowych napojów i sklepowych przekąsek. Dodatkowo warto zadbać o to, by w naszym jadłospisie nie brakowało produktów bogatych w błonnik pokarmowy. Przedłuża on uczucie sytości po posiłku i hamuje ochotę na słodycze.

