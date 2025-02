Działają na jelita lepiej niż siemię lniane. Dzięki nim „boczki” znikają jak kamfora

Świetnym „orężem” w walce z nadprogramowymi kilogramami jest babka płesznik, znana również jako pchle nasienie. Ma charakterystyczne jasnobrązowe ziarenka. I to właśnie one mają największy odchudzający potencjał. Wygrywają pod tym względem nawet z osławionym siemieniem lnianym i cenionymi nasionami chia. Przekonaj się, na czym dokładnie polega ich sekret.

Jak babka płesznik wspomaga odchudzanie?

Babka płesznik zawiera więcej błonnika pokarmowego niż siemię lniane czy nasiona chia. Składnik ten odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego. Drażni ściany jelit, dzięki czemu zmusza je do intensywniejszej pracy. W rezultacie przyspiesza przemianę materii i spalanie kalorii. Jednocześnie przedłuża uczucie sytości po posiłku. Poskramia nadmierny apetyt i ochotę na słodycze. Wszystko to sprawia, że babka płesznik wspomaga odchudzanie lepiej niż przywołane wcześniej nasiona. Pozwala łatwiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii, a w rezultacie sprawniej rozprawić się z niechcianymi boczkami bez restrykcyjnych diet i uczucia głodu.

Warto jednak podkreślić, że babka płesznik nie jest magiczną różdżką, która sprawi, że nadprogramowe kilogramy znikną z dnia na dzień. Pchle nasienie jest skuteczne, ale potrzeba czasu, by mogło zadziałać i przynieść spodziewane rezultaty w postaci utraty wagi i lepszego samopoczucia. Należy stosować je regularnie, ale w umiarkowanych ilościach. Nadmiar błonnika pokarmowego w diecie może bowiem bardziej zaszkodzić niż pomóc i doprowadzić do powstania wielu problemów gastrycznych.

Jak włączyć babkę płesznik do diety?

Pchle nasienie można włączyć do diety na dwa różne sposoby – jako dodatek do potraw albo napar. Trzeba przy tym pamiętać, by nie przekroczyć dawki 30 gramów na dzień. Bardzo ważne jest również to, by podczas stosowania babki płesznik przyjmować dużą ilość płynów (minimum dwa litry w ciągu doby). Ziarenka pochłaniają dużą ilość wody w przewodzie pokarmowym. Jeśli jej podaż będzie niewystarczająca może dojść do zaparć.

