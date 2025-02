Biegnij po to dobre masło do Dino. Dostaniesz je za darmo bez limitu

Masło nie należy do najtańszych artykułów spożywczych. Jednocześnie jest jednym z tych produktów, który kończy się zwykle najszybciej. Jego zapasy trzeba stale uzupełniać. To spore obciążenie dla domowego budżetu. Dlatego każda promocja na smarowidło przyciąga niczym magnes. Tym razem tłumy klientów ruszą Dino. Sieć rozdaje dobre masło za darmo. Zobacz, co dokładnie zrobić, by skorzystać z tej wyjątkowej oferty.

Jak dostać masło za darmo w Dino?

Sprawa jest prosta. Wystarczy pójść do sklepu i kupić dwie kostki Masła Ekstra Polskiego marki Mlekovita, by trzecią otrzymać gratis. W tej sytuacji cena jednego opakowania wyniesie 5 złotych i 99 groszy. Sporo zaoszczędzisz, bo cena regularna to niespełna 9 złotych.

Warto podkreślić, że Dino nie nałożyło na klientów żadnych ograniczeń zakupowych. Możesz włożyć do koszyka, tyle kostek masła, ile potrzebujesz, nie tracąc szansy na odciążenie domowego budżetu. Co więcej, nie musisz przy kasie okazywać żadnych specjalnych kart czy aplikacji na telefon. To duża wygoda, zwłaszcza gdy zależy nam na zrobieniu szybkich zakupów.

Kiedy Dino rozdaje masło za darmo?

Promocja na masło trwa przez cały tydzień. Zaczyna się środę 26 lutego, a kończy we wtorek, 4 marca. Pamiętaj, że najbliższa niedziela nie jest dniem handlowym. Nie zrobisz wtedy zakupów. Markety Dino są czynne od poniedziałku do soboty. Działają w godzinach od 6 do 22.

Nie zapominaj też o jeszcze jednej istotnej kwestii – nabytych zapasów masła nie musisz zużywać od razu. Możesz zaopatrzyć się w większą ilość smarowidła, zamrozić je. Dzięki temu prostemu zabiegowi wydłużysz okres przydatności produktu do spożycia nawet o 12 tygodni. Warto przed włożeniem tłuszczu do zamrażarki podzielić go na mniejsze porcje. W efekcie łatwiej i szybciej będzie można później masło rozmrozić. Sam proces jest bardzo prosty. Wystarczy wyjąć smarowidło z zamrażarki i pozostawić na kilka godzin w lodówce.

Czytaj też:

Wyrzucasz te części bananów? To błąd! Kryją sporo wartości odżywczychCzytaj też:

Polacy zajadają się tym łososiem, a inne kraje go zakazują. To zwykła trucizna