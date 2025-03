Te słodkie przekąski zastępują mi niezdrowe słodycze. Już niewielka porcja pomaga mi schudnąć

Jedną z największych przeszkód w zrzucaniu nadprogramowych kilogramów są napady głodu, które każą nam sięgać po różnego rodzaju przekąski i podjadać między posiłkami. Tego typu „praktyki” potrafią skutecznie zniweczyć wszystkie efekty odchudzania. Na szczęście istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy mądrze wybierać „przegryzki”.

Jaka przekąska pomaga w odchudzaniu?

Zamiast zajadać się wysokoprzetworzonymi i kalorycznymi słodyczami o znikomej wartości odżywczej, sięgnij po suszone figi. Są nie tylko pyszne, ale też pełne cennych mikro- oraz makroelementów. Znajdziemy w nich między innymi cynk, fosfor, magnez, żelazo, potas, witaminę A czy witaminę B6. Wyróżnia je również bardzo wysoka zawartość wapnia – ponad 160 mg w 100 gramach. Ten pierwiastek odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Jest podstawowym materiałem budulcowym kości oraz zębów. Aktywuje różnego rodzaju enzymy. Wpływa na uwalnianie hormonów. Wspomaga pracę układu nerwowego oraz mięśniowego.

Suszone figi dostarczają też sporej ilości błonnika pokarmowego, który usprawnia trawienie. Przyspiesza pracę jelit i usprawnia spalanie kalorii. Jednocześnie pęcznieje w żołądku, zapewniając dłuższe uczucie sytości po posiłku. Tym samym eliminuje jedną z największych bolączek podczas odchudzania, czyli chęć podjadania. Warto również zauważyć, że błonnik reguluje rytm wypróżnień i niweluje dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład zaparcia czy wzdęcia. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że może on odegrać niezwykle istotną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych w obrębie układu pokarmowego, między innymi raka jelita grubego.

Z czym jeść suszone figi?

Suszone figi doskonale smakują „solo”. Doskonale sprawdzają się również w roli dodatku do wielu różnych potraw. Świetnie komponują się między innymi z kozim serem, rybami i mięsiwami. Można je dodawać do sałatek czy owsianek. Wystarczy dosłownie kilka sztuk. Pamiętaj, by nie przesadzać z ich ilością, bo są dość kaloryczne. Stugramowa porcja dostarcza niespełna 250 kcal.

