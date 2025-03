Chrup zamiast chipsów, jeśli chcesz poprawić trawienie. Tę przekąskę zrobisz ekspresowo

Często nie udaje nam się schudnąć, ponieważ trudno oprzeć się pokusie podjadania słodyczy, chipsów i innych kalorycznych przekąsek. Nawet jeśli mamy silne postanowienie, chwile słabości sprawiają, że sięgamy po coś niezdrowego, co w konsekwencji niweczy nasze wysiłki. Co więcej, takie przekąski często są też po prostu naszym sposobem na stres czy nudę. W efekcie nasze marzenia o idealnej sylwetce pozostają niespełnione.

Co chrupać zamiast chipsów podczas odchudzania?

Zamiast kalorycznych przekąsek warto więc sięgnąć po coś pysznego, zdrowego i mniej tuczącego. Chodzi o suszonego ananasa. Takie chipsy z ananasa, to świetna alternatywa dla tradycyjnych tłustych i bardzo kalorycznych chipsów. Są naturalnie słodkie, chrupiące i nie zawierają sztucznych dodatków ani nadmiaru soli. To idealny wybór dla osób, które chcą zrezygnować z kalorycznych, przetworzonych produktów, ale mają ochotę na „coś do podgryzania”.

Suszony ananas to nie tylko smaczna przekąska, ale także źródło wielu cennych składników odżywczych. Zawiera dużo witaminy C, która wzmacnia odporność i pomaga w walce z wolnymi rodnikami. Jest również bogaty w błonnik pokarmowy, wspomagający trawienie i poprawiający pracę jelit.

Jak przygotować chipsy z ananasa?

Przygotowanie chipsów z ananasa jest bardzo proste. Wystarczy, że macie w kuchni świeżego ananasa. Należy go obrać, usunąć twardy środek i pokroić na cienkie plasterki. Następnie układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i suszymy w piekarniku nagrzanym do około 60–70 stopni Celsjusza przez kilka godzin. Alternatywnie można użyć suszarki do owoców. Plasterki ananasa możesz posypać też na przykład cynamonem, wtedy będą jeszcze smaczniejsze. Gotowe chipsy powinny być przyjemnie chrupiące – świetnie sprawdzą się jako zdrowa, naturalna przekąska. Możesz też spróbować zrobić domowe chipsy jabłkowe.

