Ten owoc uznano za najzdrowszy na świecie. Jego smak zaskakuje, a odchudzanie staje się prostsze

Najczęściej sięgamy po dobrze znane owoce, takie jak jabłka, banany czy pomarańcze, ponieważ są łatwo dostępne i lubiane przez większość z nas. Warto jednak od czasu do czasu spróbować także mniej popularnych owoców, takich jak pitaja, kaki czy marakuja. Nie tylko zachwycają one swoim oryginalnym smakiem, ale również dostarczają wielu cennych składników odżywczych. Warto też sięgnąć po jeszcze jeden egzotyczny owoc, którego z pewnością próbowało naprawdę niewiele osób. To czerymoja (cherimoya), czyli owoc flaszowca peruwiańskiego. BBC uznało go za najzdrowszy na świecie.

Czerymoja to idealny owoc podczas odchudzania

Ten owoc ma on zieloną skórkę, niejadalne czarne pestki, a swoim kształtem przypomina serce. Smakiem i konsystencją ten owoc przypomina niektórym budyń. W Polsce nie jest to powszechny owoc, ale coraz częściej można na niego natrafić w dużych supermarktach. Jest idealny dla osób na diecie odchudzającej, ponieważ jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który zapewnia szybsze uczucie sytości. Błonnik obecny w tym owocu wspomaga pracę jelit, zapobiega zaparciom i korzystnie wpływa na florę bakteryjną układu pokarmowego. Dodatkowo czerymoja zawiera dużo wody, a to z kolei przekłada się na niską wartość kaloryczną. W 100 gramach tego owocu jest jedynie 75 kcal.

Jakie jeszcze właściwości ma czerymoja?

Owoc ten dostarcza wielu witamin i minerałów. Jest między innymi bogaty w potas – zawiera go aż 287 mg/100 g, którego właściwy poziom ma wpływ na dobre funkcjonowanie całego naszego układu nerwowego oraz mózgu. Odpowiada także za prawidłową pracę mięśni. Co więcej, czerymoja zawiera duże ilości witaminy C, która wspiera odporność, a także witaminę B6, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Czerymoja jest pełna przeciwutleniaczy, które pomagają zwalczać wolne rodniki i opóźniają procesy starzenia się organizmu.

Kupując ten owoc w sklepie pamiętaj, że czerymoja nie powinna być zbyt miękka. Lepiej wybierz twardszy owoc, który po kilku dniach dojrzeje w domu.

Czytaj też:

Ekspert: na te suplementy szkoda pieniędzy. Niektóre mogą nawet zaszkodzić!Czytaj też:

Herbata „czarny smok” jest o niebo lepsza od zielonej. Poprawia pracę serca, wspiera odchudzanie