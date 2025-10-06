Codziennie jem jogurt w ten sposób. Prosty trik dietetyka poprawia pracę serca i reguluje cukier

Jogurt naturalny jest produktem, który naprawdę warto wprowadzić do swojej diety. Zawiera białko, wapń, a przede wszystkim korzystne bakterie probiotyczne, które wspierają pracę układu trawiennego, ale też odpornościowego. Jego jedzenie to smaczny, ale też zdrowy sposób, by każdego dnia dbać o swój organizm. Okazuje się jednak, że wystarczy dodać jeszcze dwa składnik, a taki jogurt naturalny zyska jeszcze więcej wartości.

Dodaj to do jogurtu naturalnego

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu przekonuje, że świetnym pomysłem jest połączenie jogurtu naturalnego z inuliną. Jest to naturalny błonnik pokarmowy, który występuje między innymi w cykorii. Można jednak kupić go też w formie sproszkowanej. Jest to dość tani składnik, ponieważ kilogram kosztuje około 30 zł. Wystarczy spożywać 1–2 łyżeczki dziennie. Inulina znana jest przede wszystkim z tego, że odżywia dobroczynne bakterie w jelitach i powoduje ich wzrost. Podobnie jak jogurt naturalny, reguluje ona pracę jelit, ale także przeciwdziała zaparciom. Jak przyznał dietetyk, on sam dosyć często korzysta z tego właśnie połączenia. Kolejnym dodatkiem jest kakao. Jako słodzika należy użyć odrobiny miodu lub erytrytolu.

Przepis: Jogurt z kakao i inuliną Przygotuj takie połączenie, a twój organizm z pewnością ci podziękuje. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 154 Składniki 200 g jogurtu naturalnego

1 łyżeczka inuliny

1 łyżeczka kakao opcjonalnie: pół łyżeczki miodu lub erytrytolu Sposób przygotowania Mieszanie składnikówDo miski przełóż jogurt naturalny. Dodaj łyżeczkę inuliny i łyżeczkę kakao. Jeśli chcesz, dodaj pół łyżeczki miodu lub erytrytolu. Całość porządnie wymieszaj.

Bardzo ważną informacją jest to, że po spożyciu inulina jest fermentowana w jelitach, dzięki czemu obniża się w nich pH, co sprawia, że więcej składników mineralnych wchłania się z jelit do krwi. Mowa tu o składnikach takich jak magnez, wapń czy cynk – powiedział dietetyk.

Obniżenie poziomu cukru i wpływ na serce

Dodał, że inulina i kakao, są sprzymierzeńcami w walce z cukrzycą.

Ponadto badacze potwierdzili, że włączenie zarówno inuliny, jak i kakao do diety pozwala obniżyć poziom cukru we krwi o około 10 mg na decylitr. Mam tu na myśli, że każdy z tych składników wykazuje osobno takie działanie – powiedział.

Jogurt z tymi dodatkami będzie też świetną przekąską dla osób, które mają problemy z układem krążenia. Jak wyjaśnił ekspert, składniki te poprawiają parametry układu krwionośnego, w tym obniżają poziom trójglicerydów, hamują powstawanie blaszki miażdżycowej (co w konsekwencji prowadzi do miażdżycy), a także redukują poziom cholesterolu LDL. Podkreślił, iż badania dowodzą, że osoby regularnie spożywające kakao mają mniejsze ryzyko zawału serca o 13 procent, choroby niedokrwiennej serca o 10 procent, udaru mózgu o 19 procent, a choroby zakrzepowo-zatorowej aż o 31 procent.

Jeśli zajrzymy sobie do prac naukowych, to okazuje się, że jogurt z inuliną i kakao to naprawdę prozdrowotne rozwiązanie, z którego może skorzystać każdy z nas – podsumował ekspert.

Z kolei osoby, które spożywają jogurt naturalny, o 13 procent rzadziej chorują na raka jelita grubego.

