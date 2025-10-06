Codziennie jem jogurt w ten sposób. Prosty trik dietetyka poprawia pracę serca i reguluje cukier
Żywienie

Codziennie jem jogurt w ten sposób. Prosty trik dietetyka poprawia pracę serca i reguluje cukier

Dodano: 
Jogurt naturalny
Jogurt naturalny Źródło: Freepik
Wystarczy dodać dwa niedrogie składniki do jogurtu naturalnego, by zmienić go w naprawdę duże wsparcie dla serca. Dobrze zadziała też na poziom cukru we krwi. Zobacz, jakie połączenie poleca specjalista.

Jogurt naturalny jest produktem, który naprawdę warto wprowadzić do swojej diety. Zawiera białko, wapń, a przede wszystkim korzystne bakterie probiotyczne, które wspierają pracę układu trawiennego, ale też odpornościowego. Jego jedzenie to smaczny, ale też zdrowy sposób, by każdego dnia dbać o swój organizm. Okazuje się jednak, że wystarczy dodać jeszcze dwa składnik, a taki jogurt naturalny zyska jeszcze więcej wartości.

Dodaj to do jogurtu naturalnego

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu przekonuje, że świetnym pomysłem jest połączenie jogurtu naturalnego z inuliną. Jest to naturalny błonnik pokarmowy, który występuje między innymi w cykorii. Można jednak kupić go też w formie sproszkowanej. Jest to dość tani składnik, ponieważ kilogram kosztuje około 30 zł. Wystarczy spożywać 1–2 łyżeczki dziennie. Inulina znana jest przede wszystkim z tego, że odżywia dobroczynne bakterie w jelitach i powoduje ich wzrost. Podobnie jak jogurt naturalny, reguluje ona pracę jelit, ale także przeciwdziała zaparciom. Jak przyznał dietetyk, on sam dosyć często korzysta z tego właśnie połączenia. Kolejnym dodatkiem jest kakao. Jako słodzika należy użyć odrobiny miodu lub erytrytolu.

Przepis: Jogurt z kakao i inuliną

Przygotuj takie połączenie, a twój organizm z pewnością ci podziękuje.

Kategoria
Dodatek
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
2 min.
Liczba porcji
1
Liczba kalorii
154

Składniki

  • 200 g jogurtu naturalnego
  • 1 łyżeczka inuliny
  • 1 łyżeczka kakao

opcjonalnie: pół łyżeczki miodu lub erytrytolu

Sposób przygotowania

  1. Mieszanie składnikówDo miski przełóż jogurt naturalny. Dodaj łyżeczkę inuliny i łyżeczkę kakao. Jeśli chcesz, dodaj pół łyżeczki miodu lub erytrytolu. Całość porządnie wymieszaj.

Bardzo ważną informacją jest to, że po spożyciu inulina jest fermentowana w jelitach, dzięki czemu obniża się w nich pH, co sprawia, że więcej składników mineralnych wchłania się z jelit do krwi. Mowa tu o składnikach takich jak magnez, wapń czy cynk – powiedział dietetyk.

Obniżenie poziomu cukru i wpływ na serce

Dodał, że inulina i kakao, są sprzymierzeńcami w walce z cukrzycą.

Ponadto badacze potwierdzili, że włączenie zarówno inuliny, jak i kakao do diety pozwala obniżyć poziom cukru we krwi o około 10 mg na decylitr. Mam tu na myśli, że każdy z tych składników wykazuje osobno takie działanie – powiedział.

Jogurt z tymi dodatkami będzie też świetną przekąską dla osób, które mają problemy z układem krążenia. Jak wyjaśnił ekspert, składniki te poprawiają parametry układu krwionośnego, w tym obniżają poziom trójglicerydów, hamują powstawanie blaszki miażdżycowej (co w konsekwencji prowadzi do miażdżycy), a także redukują poziom cholesterolu LDL. Podkreślił, iż badania dowodzą, że osoby regularnie spożywające kakao mają mniejsze ryzyko zawału serca o 13 procent, choroby niedokrwiennej serca o 10 procent, udaru mózgu o 19 procent, a choroby zakrzepowo-zatorowej aż o 31 procent.

Jeśli zajrzymy sobie do prac naukowych, to okazuje się, że jogurt z inuliną i kakao to naprawdę prozdrowotne rozwiązanie, z którego może skorzystać każdy z nas – podsumował ekspert.

Z kolei osoby, które spożywają jogurt naturalny, o 13 procent rzadziej chorują na raka jelita grubego.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl