Pij szklankę 20 minut przed śniadaniem. Waga pójdzie w dół, zniknie ból głowy i zmęczenie

Do lata zostało jeszcze kilka dobrych miesięcy, więc w głowach naturalnie pojawia się plan „wielkich porządków” z nadprogramowymi kilogramami. Zanim jednak dasz się porwać wizji błyskawicznych efektów i rygorystycznych głodówek, zatrzymaj się na chwilę. Prawdziwa forma nie powstaje w wyniku desperackiego sprintu na samej sałacie i wodzie. Najważniejsze to podejść do tematu z głową i szacunkiem do własnego organizmu. Zdrowe odchudzanie to nie sztuka wyrzeczeń, a umiejętność nakarmienia ciała tak, by miało energię do życia, a nie tylko do przetrwania kolejnego dnia na deficycie.

Pij przed śniadaniem na odchudzanie

Żeby szybciej pozbyć się nadprogramowych kilogramów, warto pić szklankę wody przed śniadaniem, ale też przed innymi posiłkami. Mówił o tym dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Picie szklanki wody na około dwadzieścia minut przed posiłkiem to prosty mechanizm, który realnie wpływa na fizjologię trawienia i kontrolę masy ciała. Głównym powodem, dla którego warto to robić, jest naturalna stymulacja receptorów rozciągania znajdujących się w ścianach żołądka. Gdy woda wypełnia jego przestrzeń, mózg otrzymuje wstępny sygnał o sytości, co przekłada się na mniejsze łaknienie w momencie, gdy faktycznie sięgamy po jedzenie. Osoby stosujące ten nawyk regularnie spożywają podczas śniadania, obiadu czy kolacji mniej kalorii niż osoby, które zaczynają posiłek z „pustym” żołądkiem.

Ekspert zauważa jednak, że bardzo ważne jest, by woda, która pijemy na co dzień, była średnio- lub wysokozmineralizowana.

Pijąc duże ilości wody, która będzie niskozmineralizowana, można się odwodnić, dlatego że woda oprócz tego, że wypłukuje niektóre toksyny z naszego organizmu, to może również wypłukiwać mikroskładniki – powiedział.

Jeżeli woda wypłucze z naszego organizmu bardzo dużo sodu lub magnezu, to może to wprowadzić go w niebezpieczny stan.

Ile wody dziennie pić?

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żebyśmy dziennie pili 30 ml wody na każdy kilogram masy ciała – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

W przypadku dzieci i młodzieży zapotrzebowanie wynosi 1,25–2,5 litra, w zależności od wieku i płci.



Dzieci 1–3 lat – 1,25 l dziennie

Dzieci 4–6 lat – 1,6 l dziennie

Dzieci 7–9 lat – 1,75 l dziennie

Dziewczęta 10–18 lat – 1,9–2,0 l dziennie

Chłopcy 10–18 lat – 2,1–2,5 l dziennie.

Dietetyk Bartek Szemraj dodał, że jeśli pijemy zbyt mało wody w ciągu dnia, to może się to przekładać na nasze samopoczucie, między innymi: ból głowy, zdenerwowanie, osłabienie, zmęczenie.

