Tego mogłeś nie wiedzieć o witaminie D!

Witamina D ma ogromne znaczenie dla zdrowia kości, czyli między innymi także zębów. Dzięki niej mogą właściwie pracować mięśnie, kości oraz cały układ odpornościowy. Można przyswajać ją ze słońca bądź z pożywienia, ponieważ słońce nie zapewnia wystarczającej ilości tego składnika, co jest szczególnie istotne dla osób, które rzadko wychodzą z domu. Poznaj dobroczynne właściwości witaminy D i ciesz się dzięki niej dobrym zdrowiem.

Jak działa witamina D?

Witamina D, zanim stanie się atrakcyjna dla ludzkiego organizmu – tak, aby zechciał ją przyswoić – musi przejść przez dwa etapy. Najpierw zostaje przekształcona w kalcydiol w wątrobie. Jest on formą przechowywania witaminy. Następnie ta postać zostaje przekształcona w kalcytriol i dzieje się to głównie w nerkach. Jest to aktywna forma witaminy D, która występuje w postaci hormonów steroidowych. Kalcytriol wchodzi w interakcję z receptorami witaminy D, które znajdują się w prawie każdej komórce organizmu. Kiedy aktywna forma witaminy D reaguje z tym receptorem, ma wpływ na to, co dzieje się z określonymi genami. To wówczas prowadzi do zmian w komórkach, czym przypomina metodę działania większości innych hormonów steroidowych.

Witamina D wpływa na różne komórki związane ze zdrowiem kości. Na przykład pozwala na wchłanianie wapnia i fosforu z jelita. Jednak naukowcy odkryli niedawno, że odgrywa również rolę w innych procesach ochrony zdrowia, takich jak funkcje odpornościowe i ochrona przed rozwojem nowotworów.

Formy witaminy D

Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach. Dzięki temu może być przechowywana w organizmie przez długi czas. Istnieją dwie główne postacie witaminy D, które mogą być przyswajanez pożywienia:

Witamina D3 (cholekalcyferol). Występuje w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak tłuste ryby i żółtka jaj;



Witamina D2 (ergokalcyferol). Można znaleźć ją w niektórych roślinach, grzybach i drożdżach.



Z tych dwóch form, D3 wydaje się być prawie dwa razy skuteczniejsza w podnoszeniu poziomu witaminy D we krwi – tam przybiera postać D2. Dlatego też warto dostarczać ją nie tylko ze słońca i z naturalnych źródeł pożywienia, ale także postawić na dobrą suplementację. Jeden z takich produktów, VITAMIN D3+K2 znajdziesz wśród licznych suplementów diety marki This is BIO. Zawiera on nie tylko witaminę D3, ale również K2, o której wielu ludzi zwyczajnie nie słyszało – a szkoda, ponieważ jej działanie jest również bardzo pomocne dla ludzkiego organizmu. Wspomaga ona proces krzepnięcia krwi, a ponadto wspiera organizm w dbałości o zdrowie kości. Uważa się ponadto, że witamina K pomaga zapobiegać odkładaniu się wapnia w tętnicach.

Na co pomaga witamina D?

Korzystny wpływ witaminy D odnotowano na bardzo wielu szczeblach ludzkiego zdrowia. Wpływa ona na:

Zmniejszenie ryzyka osteoporozy, upadków i złamań. Duże dawki witaminy D mogą pomóc w zapobieganiu osteoporozie, upadkom i złamaniom u osób starszych;



Poprawę ogólnej siły i wytrzymałości. Witamina D może zwiększać siłę fizyczną zarówno w kończynach górnych, jak i dolnych;



Zapobieganie nowotworom. Jedno z badań wykazało, że 1100 j.m. dziennie – wraz z wapniem – zmniejsza ryzyko raka o 60 procent;



Życie z depresją. Badania pokazują, że witamina D może łagodzić objawy depresji;



Zmniejszenie ryzyka cukrzycy typu 1. W jednym z badań u niemowląt powiązano suplementację witaminy D ze zmniejszonym ryzykiem cukrzycy typu 1 aż o 78 procent;



Dłuższe życie. Niektóre badania sugerują, że witamina D zmniejsza ryzyko śmierci, co wskazuje, że może pomóc ci żyć dłużej.



Ile witaminy D należy przyjmować?

Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy dotyczą cię niedobory witaminy D – a co za tym idzie, czy istnieje konieczność ich uzupełnienia – jest pomiar poziomu witaminy we krwi. Laborant po pobraniu krwi zmierzy poziom postaci witaminy zwanej kalcyfediolem. Wszelkie wyniki poniżej 12 ng/ml uważa się za niedobór, a powyżej 20 ng/ml są wystarczające. Wskazania co do suplementacji tej witaminy są następujące:

400 IU (10 mcg): niemowlęta, 0-12 miesięcy;



600 IU (15 mcg): dzieci i dorośli w wieku 1-70 lat;



800 IU (20 mcg): osoby starsze i kobiety w ciąży lub karmiące piersią.



Chociaż poziom optymalny wynosi już 20 ng/ml, wielu ekspertów ds. zdrowia uważa, że ludzie powinni dążyć do jej poziomu we krwi sięgającego powyżej 30 ng/ml, by zachować dobre zdrowie i zapobiegać chorobom.

