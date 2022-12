Kulki orzechowe mogą być hitem na świątecznym stole. Jak je zrobić?

Kulki orzechowe to nic innego jak ciasteczka z orzechami włoskimi. Są pyszne, chrupiące i mogą zaskoczyć swoim znakomitym smakiem. Warto sięgnąć po ten przepis w zimę, gdy orzechów nie brakuje. Kulki orzechowe przygotowane z dodatkiem esencji migdałowej czy waniliowej można śmiało przygotować na Boże Narodzenie. Ten prosty przysmak pokochają nie tylko dzieci, ale i dorośli.

Czym są kulki orzechowe?

Kulki orzechowe to ciasteczka, które zwykle formuje się w okrągłe kształty przy pomocy dłoni – nie potrzeba tu żadnych foremek i skomplikowanych czynności. Składają się z kilku składników i można je dość łatwo przygotować, dlatego jest to świetny pomysł na to, by tuż przed przybyciem gości na szybko zrobić taki smakołyk. W przygotowanie kulek orzechowych warto też zaangażować najmłodszych domowników – formowanie kulek z ciasta zawsze jest świetną zabawą.

Co zawierają kulki orzechowe?

Kulki orzechowe przygotowuje się z wykorzystaniem mąki i masła. To kruche ciasteczka, dzięki czemu zrobimy je bardzo szybko (podobnie jak inne wypieki na bazie kruchego ciasta). Można także wzbogacić przepis esencjami, które kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Wtedy ciasteczka nabiorą korzennego lub waniliowego smaku. Możesz też dodać do nich odrobinę przyprawy piernikowej albo skórki otartej z cytrusów.

Gotowe kulki orzechowe można jeść ot tak, ale można je też posypać cukrem pudrem, albo udekorować lukrem albo polewami czekoladowymi. Domowe wypieki można też zapakować w słoiczek, ozdobić świątecznie i podarować bliskiej osobie.

Przepis: Kulki orzechowe Kulki orzechowe to pyszne i proste ciastka z orzechami włoskimi. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 godz. Czas gotowania 15 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 120 Składniki 60 g orzechów włoskich

150 g mąki

100 g masła

60 g cukru pudru

esencja migdałowa Sposób przygotowania Upraż orzechyOrzechy włoskie upraż na suchej patelni, by stały się bardziej chrupiące. Następnie dodaj do nich 1 łyżkę mąki i rozbij je wałkiem na orzechową miazgę. Połącz składnikiMasło mocno ucieraj z cukrem pudrem aż powstanie jednolita masa. Następnie dodaj resztę mąki i połącz ją z orzechowym pyłem. Piecz ciasteczka przez 15 minutZ masy uformuj kulki. Obtocz je dokładnie w cukrze pudrze. Ciasteczka piecz w temperaturze 180 stopni przez 15 minut.

