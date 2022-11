Rozpadające się pierogi? Wiemy, jak temu zaradzić

cePierogi z grzybami należą do popularnych i najbardziej lubianych dań kuchni polskiej. Tradycja nakazuje, żeby przyrządzić je również na wigilijną kolację. Warto więc poznać kilka sztuczek i dowiedzieć się co zrobić, żeby pierogi się udały i nie rozpadły się podczas gotowania. Jak twierdzą specjaliści, przyczyn rozpadania się pierogów może być wiele. Jedną z głównych jest zła technika zlepiania pierogów. Błąd może też tkwić w tym, że w niewłaściwy sposób je ugotujemy.

Technika zlepiania pierogów

Jednym z wypróbowanych trików jest posmarowanie brzegów ciasta białkiem jajka, które działa jak klej. Tak zlepiony pieróg nie ma szansy się rozpaść – zapewniają kulinarni eksperci. Możesz też spróbować dołożyć ciasta na brzegi pierogów. Może nie będą wyglądać najlepiej, ale jest gwarancja, że nie rozkleją w wodzie.

Nie wkładaj za dużo farszu do pierogów!

Nakładając farsz do pierogów, trzeba uważać, żeby nie nałożyć go za dużo i nie pobrudzić nim brzegów ciasta. Jeżeli farsz dostanie się w miejsce łączenia, to pieróg rozpadnie się w czasie gotowania zaraz po wrzuceniu go do wrzącej wody.

Nie wkładaj do wrzątku mrożonych pierogów!

Jeśli przygotowaliśmy pierogi wcześniej i zamroziliśmy je, to trzeba je przed gotowaniem rozmrozić – podpowiadają eksperci. Jeśli zamrożone pierogi wrzucimy do wrzątku, to cześć z nich może się rozpaść.

Pierogi gotuj partiami!

Wkładając pierogi do gotującej się wody, trzeba uważać, żeby się ze sobą nie skleiły. Najlepiej więc wziąć do tego celu duży garnek i wrzucać do niego po kilka pierogów.

Wypróbuj sprawdzony przepis na pierogi!

Przepis: Pierogi z kapustą i grzybami Pierogi z kapustą i grzybami Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 4 szklanki mąki pszennej

350 ml ciepłej wody

szczypta soli rozpuszczona w łyżce wody

4 łyżki oleju rzepakowego

2 cebule

szczypta pieprzu

Farsz:

kapusta kiszona - 1 kg.

suszone grzyby - 100 gr.

1 cebula

2 łyżeczki masła

przyprawy (pieprz, sól, majeranek) Sposób przygotowania Przygotuj ciastoZaczynamy od wyrobienia ciasta. W tym celu wyrabiamy mąkę z wodą, olejem i solą. Ciasto powinno być elastyczne. Rozwałkuj ciastoNastępnie rozwałkowujemy ciasto na stolnicy. Ciasto powinno być rozwałkowane bardzo cienko. Wycinaj pierogi szklankąJeśli mamy już rozwałkowane ciasto to możemy przystąpić do wycinania pierogów. W tym celu używamy szklanki. Robimy nią kółka w cieście krążki. Przygotuj farszKroimy cebulę na drobną kostkę i szatkujemy kapustę kiszoną na mniejsze porcje, odciskając z niej najpierw sok, który nadaje się do wypicia, jako cenne źródło witaminy C. Cebulę i kapustę mieszamy ze sobą, dodając pieprz, sól i masło. Włóż farszW środek każdego krążka nakładamy łyżeczkę kapusty z cebulą i przystępujemy do zlepiania krańców ciasta, by powstał pieróg. Ważne, by robić to dokładnie, w przeciwnym razie nasz farsz wypłynie na wierzch, a pieróg zostanie pusty Ugotuj pierogiGdy pierogi są gotowe, nastawiamy głęboki garnek z osoloną wodą i doprowadzamy ją do wrzenia. Gdy woda wrze, należy łyżką durszlakową wkładać pierogi do wody. Gdy są gotowe, wypływają na wierzch. Można je wtedy wyjąć na talerz lub lnianą ściereczkę starając się nie kłaść ich warstwowo, żeby się nie pozlepiały.

