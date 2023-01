Jesteś diabetykiem i rezygnujesz z jedzenia ananasów? Możesz popełniać błąd

Wiele osób uważa, że owoce to produkty zakazane w diecie cukrzyków, bo zawierają naturalne cukry. To mit, w który nadal wierzymy! W diecie diabetyków nie tylko mogą, ale nawet powinny znajdować się owoce, bo są one źródłem błonnika pokarmowego, witamin, minerałów, naturalnych antyoksydantów, a także bioflawonoidów i innych związków, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Ananas a cukrzyca – jeść czy nie jeść?

Informacje na temat wpływu ananasów i innych owoców na organizm, które zaciekawią każdego diabetyka, znaleźliśmy na portalu HealthifyMe. Ekspertka od spraw żywienia Parul Dube przekonuje, że owoce mogą być częścią zbilansowanej diety każdego diabetyka, jednak należy zachować umiar w ich spożywaniu oraz systematycznie monitorować spożycie węglowodanów.

Co więcej, zdaniem specjalistki, nie tylko owoce o niskim indeksie glikemicznym (IG) są polecane dla diabetyków. Ananas i inne owoce o wysokim IG także mogą znaleźć się w diecie cukrzyka, jednak w tym przypadku bardzo ważne jest równoważenie produktów o wysokim IG produktami o niskim IG. Po spożyciu produktów o wysokim IG przez diabetyka wskazana jest dodatkowa aktywność fizyczna, która pomaga utrzymać właściwy poziom glukozy we krwi.

Trzeba podkreślić, że ananas i inne pokarmy o wysokim IG powinny być spożywane przez diabetyków z umiarem i nie mogą stanowić podstawy diety cukrzyka. Co więcej, trzeba zwrócić uwagę na to, w jakiej formie spożywamy ananasy, bo w niektórych produktach np. w soku ananasowym lub w suszonych ananasach ilość cukru jest wyższa niż w świeżych owocach.

Ananas w diecie diabetyka – 4 ważne zasady, których musisz przestrzegać

Spożywaj ananasy i inne owoce w niewielkich ilościach. Po spożyciu słodkich owoców z wysokim IG kontroluj poziom glukozy we krwi. Łącz ananasy z produktami o niskim IG np. jogurtem naturalnym lub mięsem drobiowym. Zrezygnuj ze spożycia ananasów i innych owoców w puszkach. Unikaj ananasa suszonego i soku ananasowego.

Ciekawostka: mrożony ananas ma nieco mniej cukru niż ananas świeży, co sprawia, że warto wykorzystać go np. jako dodatek do mięs lub sałatek. Ananas po rozmrożeniu nie traci swojego smaku, jednak koniecznie trzeba sprawdzić skład mrożonki, aby uniknąć zakupu produktu, w którym znajdują się niepotrzebne dodatki.

WAŻNE! Wprowadzając ananasa do swojej diety, koniecznie trzeba monitorować poziom glukozy we krwi. Owoce nie powinny stanowić podstawy każdego posiłku. Codzienny jadłospis cukrzyka zawsze powinien zostać skonsultowany z lekarzem lub dietetykiem.

Podsumowanie

Ananas to owoc o wysokim IG, z którego spożycia diabetycy często rezygnują. Okazuje się jednak, że nie jest to konieczne, jeżeli osoba chorująca na cukrzycę spożywa ten owoc egzotyczny w małej ilości, łącząc go z produktami o niskim IG.

