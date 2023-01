Dlaczego zimą warto jeść częściej awokado? Eksperci podpowiadają

Ostry wiatr, na który narażona jest zimą skóra twarzy, powoduje suchość, nasila łuszczenie się, swędzenie i różnego rodzaju egzemy. Chociaż kremy łagodzą te dolegliwości, to jednak sposób odżywiania w tym wypadku ma większe znaczenie – wskazują eksperci z Intermountain Healthcare.

Na co wskazują badania?

Jak wynika z badań klinicznych przedstawionych w Journal of Cosmetic Dermatology, spożycie awokado przez okres zaledwie ośmiu tygodni pomaga zwiększyć elastyczność i jędrność skóry. Mową o 1 sztuce lub połówce owocu dziennie. Jednonienasycone tłuszcze, polifenole i inne składniki odżywcze zawarte w awokado spowalniają starzenie i poprawiają wygląd skóry. Owoc zawiera też duże ilości witaminy C, składnika odżywczego, który promuje syntezę kolagenu. Wykazuje również działanie przeciwutleniające, które chroni skórę przed promieniowaniem ultrafioletowym. Witamina E jest kolejnym składnikiem, w który bogate jest awokado. Wiadomo, że zwalcza stany zapalne skóry, zapobiega rozpadowi kolagenu i chroni sprzed uszkodzeniami oksydacyjnymi – wyjaśniają autorzy badania.

„Zdrowe tłuszcze są niezbędne, aby utrzymać skórę twarzy i dłoni w dobrej formie i zapobiec jej wysychaniu w miesiącach zimowych” – powiedziała kosmetolog Rekha Tailor, cytowana w portalu The List.

Jak jeść awokado?

Chociaż niektórzy narzekają na mało wyrazisty i nieco mdły smak awokado, to kulinarni eksperci podpowiadają, z czym je połączyć, żeby smakowało lepiej. Awokado dobrze smakuje w koktajlach, polecane także jako dodatek do sałatek. Można przyrządzić z niego pastę z dodatkiem pomidorów i posmarować nią chrupiące tosty. Dzięki neutralnemu smakowi owoc ten dobrze komponuje się zarówno w słodkich, jak i pikantnych potrawach, od brownie i babeczek po zapiekanki. Możesz nawet dodać go do rolek sushi, domowej pizzy, chleba bananowego lub sosów sałatkowych. Smakuje znakomicie.

