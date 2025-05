Dobre masło w Lidlu za mniej niż 5 zł? Tylko w ten dzień i pod jednym warunkiem

W Polsce inflacja coraz bardziej daje się we znaki, a nasze portfele mocno to odczuwają. Dlatego tak ważne jest, by na co dzień szukać oszczędności. Jednym ze sposobów może być robienie zakupów spożywczych z większą rozwagą — warto zwracać uwagę na promocje i wybierać produkty w okazyjnych cenach. Nawet jeśli różnice w cenie wydają się niewielkie, przy zakupie wielu artykułów mogą się one zsumować, dając realne oszczędności w domowym budżecie.

Tanie masło w Lidlu

Warto wybrać się do Lidla, ponieważ będzie można tam kupić masło w bardzo atrakcyjnej cenie. To świetna okazja, by zaoszczędzić na codziennych zakupach, zwłaszcza że masło to produkt, który regularnie pojawia się w większości domów. Promocja obejmuje masło ekstra 83% marki „Pilos” – można będzie je kupić aż o 36 procent taniej niż normalnie. Oznacza to, że zamiast 7 zł 49 gr za kostkę masła będziemy musieli zapłacić jedynie 4 zł 75 gr. Trzeba się jednak bardzo spieszyć z zakupami, ponieważ promocja trwa tylko jeden dzień – tak tanie masło można dostać tylko w sobotę (10 maja). Istnieje też pewien warunek, by skorzystać z tak atrakcyjnej oferty – trzeba kupić trzy kostki masła (w przeciwnym razie trzeba będzie zapłacić wyższą cenę). Limit to trzy opakowania na kupon. Więcej szczegółów można znaleźć w aplikacji Lidl Plus.

Gdzie jeszcze kupić tanie masło?

Zakupy w dobrej cenie to prosty sposób na walkę z rosnącymi kosztami życia. Takie tanie masło dostaniesz też w innych supermarketach. W Aldi masło łaciate osełka można kupić za 14 zł 99 gr – jest to cena masła za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Z kolei na masło ekstra „Milsani” obowiązuje promocja „2 plus 1”. W Intermarche masło ekstra „Łaciate” dostaniesz o 36 procent taniej.

Warto regularnie przeglądać gazetki promocyjne i korzystać z aplikacji sklepów, by nie przegapić okazji na tańsze zakupy. Dzięki takim promocjom można zaoszczędzić sporo pieniędzy, szczególnie przy większych, codziennych zakupach.

Czytaj też:

Te konserwy mogą zwiększać ryzyko raka żołądka. Polacy jedzą je nagminnieCzytaj też:

Masz ten codzienny nawyk? Twój mózg może przez to dosłownie się kurczyć