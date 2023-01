Jeśli chcesz schudnąć, jedz te owoce i warzywa. Może cię to zdziwi, ale są wśród nich ziemniaki

Ziemniaki, uznawane są za produkt wysokowęglowodanowy, są często wykluczane z jadłospisu osób, które chcą schudnąć. Zdaniem dietetyków z portalu Eat This, Not That! nie jest to słuszne. Są to warzywa pełne składników odżywczych, zdrowych węglowodanów i błonnika, co czyni je zdrowym dodatkiem do każdego planu diety odchudzającej.

„Ziemniaki są niskokaloryczne, zawarty w nich błonnik wspomaga odchudzanie. Kaloryczność gotowanych ziemniaków zależy od dodatków lub przypraw, które do nich dodajemy. Przykładem może być dodanie do nich masła, smalcu czy śmietany. To właśnie z tych dodatków osoby, które chcą schudnąć, powinny zrezygnować, a nie z ziemniaków” – wskazuje dietetyczka Trista Best, cytowana w portalu Eat This, Not That!

Cytrusy

Owoce cytrusowe, zwłaszcza: pomarańcze, grejpfruty, cytryny i limonki – to owoce, które najskuteczniej walczą z otyłością. Są niskokaloryczne i zawierają dużą ilość błonnika, dzięki temu po ich zjedzeniu długo ma się uczucie sytości. Grejpfrut zawiera również związek zwany naringeniną, który, jak wykazano w najnowszych badaniach, przeciwdziała otyłości – wskazuje ekspertka.

Warzywa kapustne

Warzywa kapustne, takie jak brokuły, kalafior, jarmuż i brukselka są niezastąpione u osób, które chcą pozbyć się nadwagi. Są niskokaloryczne, zawierają duże ilości błonnika, a ponadto zawierają przeciwutleniacze, które redukują procesy zapalne w organizmie.

Awokado

Chociaż awokado jest owocem wysokokalorycznym, to niezwykle pożądanym w diecie. Według dużego badania obejmującego ponad 55 400 osób, przeprowadzonego przez Adventist Health Study, regularne spożywanie awokado zmniejsza ryzyko otyłości o 15 procent w porównaniu do tych, którzy wykluczają go z diety.

„Awokado ma wysoką zawartość tłuszczu, ale w większości są to tłuszcze jednonienasycone, które uważane są za zdrowe Zwiększenie spożycia jednonienasyconych tłuszczów może pomóc zmniejszyć masę ciała i obwód talii” – wskazuje dietetyczka Trista Best.

