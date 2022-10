Czy kupne mrożonki są zdrowe? Sprawdź, kiedy warto sięgać po mrożone truskawki i jagody

Mrożonki są zdrowe – tak można powiedzieć najkrócej. Niewiele tracą na pierwotnej wartości, o czym przekonują badania naukowe. To żywność prawie doskonała, bo tylko minimalnie przetworzona, bliska pierwotnej, naturalnej postaci. Warto korzystać z mrożonych owoców i warzyw, ponieważ ta forma przechowywania zapobiega zmniejszeniu zawartości związków polifenolowych, które mają właściwości antyoksydacyjne.

Co tracimy poprzez mrożenie?

Najwięcej w procesie mrożenia ucieka witamin, nieco mniej składników mineralnych. Szacuje się, że straty większości witamin w zależności od produktu i sposobu mrożenia wynoszą średnio od 10 do 30 proc.. To zdecydowanie mniej niż w przypadku innych metod utrwalania owoców jak suszenie. Produkty spożywcze chłodzone są do temperatury od -20 do -40℃. a następnie przechowywane są w temperaturze -18℃.



Po co mrozimy? Aby zahamować rozwój drobnoustrojów i psucie się żywności. Jednak wielokrotne zamrażanie i odmrażanie może wpłynąć nie tylko negatywnie na wygląd i teksturę produktu, ale znacząco zwiększa również ryzyko rozwoju groźnych drobnoustrojów, które mogą stać się przyczyną zatrucia pokarmowego. Zakupione mrożonki warto więc od razu wykorzystać w kuchni lub też jak najszybciej kontynuować proces chłodniczy w domowej zamrażarce, pamiętając o dacie przydatności do spożycia. Najbezpieczniej jest przechowywać żywność w zamrażarce przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Jak bezpiecznie rozmrozić owoce?

Warzywa i owoce do mrożenia są zbierane w szczytowej fazie dojrzałości i często zamrażane w ciągu kilku godzin od zebrania. Zachowują więc składniki odżywcze i walory smakowe. Zawartość witaminy C zaczyna spadać zaraz po zebraniu. Niska temperatura hamuje postępowanie tego procesu. Badania porównujące zawartość kwasu foliowego i beta-karotenu w mrożonych i świeżych warzywach i owocach nie wykazały znaczących różnic. Analiza dotyczyła warzyw i owoców m.in. borówki i truskawki.

Stopniowe rozmrażanie pozwoli lepiej chronić witaminy i inne składniki odżywcze. Powinno trwać od 10 do 18 godzin. Zamrożone owoce jagodowe najlepiej rozmrażać w lodówce (owoce zamrażane bez cukru można polać miodem). Nie powinno się ich ogrzewać, rozmrażać w temperaturze pokojowej ani zasypywać cukrem. Do przygotowania kompotu, ciast i deserów owoców jagodowych nie trzeba rozmrażać.

Mrożone owoce – jakie mają zalety?

Przypominanie o mrożonych owocach jagodowych jest szczególnie istotne teraz, gdy wchodzimy w okres jesienno-zimowy. Wiele badań pokazuje bowiem zalety mrożonych jagód.

Badanie opublikowanie w Journal of Agricultural and Food Chemistry (2015 r.) pokazało, że zawartość witaminy C w próbkach m.in. mrożonych truskawek i borówek nie wykazywała znaczących różnic względem owoców świeżych.

Badanie z Journal of the Science of Food and Agriculture przekonuje, że straty witaminy C po roku przechowywania mrożonych owoców i warzyw sięgają 20-50 proc.

Badanie South Dakota State University pokazało, że potencjał antyoksydacyjny borówek bogatych w prozdrowotne antocyjany był nawet wyższy po mrożeniu.

Badanie opublikowane w Anais da Academia Brasileira de Ciencias dowiodło, że m.in. truskawki i maliny po mrożeniu zachowują makro i mikroelementy.

Według najnowszych polskich zaleceń Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ), warzywa i owoce powinny stanowić co najmniej połowę tego, co jemy każdego dnia. Z kolei naukowcy z Harvard Medical School zapewniają, że owoce jagodowe odgrywają dużą rolę w ochronie przed rozwojem niektórych nowotworów i chorób jelit. Jest to możliwe pod wpływem składników przeciwutleniających i przeciwzapalnych występujących w nich w dużych ilościach.

Ponadto korzystnie działają na mózg i procesy poznawcze, a także na wzrok czy też na kondycję skóry. Badania naukowe przekonują, że regularne jedzenie owoców jagodowych wpływa korzystnie również na płodność i odporność. – Regularne spożywanie antocyjanów owoców jagodowych, jako „tarcza” w walce z wirusami, powinno sprzyjać hamowaniu zakaźności wirusów poprzez zmniejszenie propagacji i patogenności SARS-CoV-2 – mówi Joanna Jagła z laboratorium mikrorozmnażania i hodowli truskawek, Niwa Brzezna.

Warto wiedzieć, że Polska jest także absolutnym liderem eksportu mrożonych owoców jagodowych na rynek europejski. W Europie konsumpcja mrożonych owoców rośnie w tempie ok. 5% rocznie. Jedząc je, stajemy się zdrowsi. Za dowód niech posłużą wyniki badania opublikowanego w Nutrition: osoby, które w dietę wkomponowują mrożone warzywa i owoce spożywają bardziej odpowiednią ich ilość. Dostarczają większej ilości błonnika, potasu, wapnia, witaminy D. Ponadto spożywają mniej soli i mają niższe BMI.

