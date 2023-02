Trzy sery z Polski na liście najlepszych serów świata. Francuzi oburzeni wynikami

Ranking opublikował serwis Taste Atlas, który zamieszcza przepisy i informacje o potrawach z całego świata. Rankingi, które tworzy, powstają dzięki głosom użytkowników. Jednak żadne z dotychczasowych zestawień nie wywołało tyle emocji, co to dotyczące serów.

Które polskie sery znalazły się w zestawieniu?

Wśród 50 najlepszych serów znalazły się trzy regionalne sery z polski. To bundz (11 miejsce), gołka (25) i redykołka (45 miejsce). Tu trzeba dodać, że przed bundzem nie znalazł się żaden z francuskich serów, a bundz i gołka wyprzedziły w rankingu takie serowe sławy jak szwajcarski gruyère i włoska mozzarella. Co ciekawe, do najlepszej pięćdziesiątki nie załapał się chyba najbardziej rozpoznawalny w Polsce rodzimy ser, czyli oscypek.

Bundz, gołka, redykołka – co to za sery?

Trzy polskie sery, które znalazły się w rankingu to regionalne przysmaki z południa kraju. Bundz to ser z mleka owczego produkowany głównie na Podhalu. Gołka to z kolei krowi ser wędzony (jego produkcja przypomina produkcję oscypka). Redykołka to również ser związany z górskimi regionami Polaki, bo wytwarzany na Podhalu i w Beskidzie Śląskim. Redykołka jest często mylona z oscypkiem, nazywana też jest młodszą siostrą oscypka. Robi się ją z resztek sera, które nie wystarczyły do uformowania całego oscypka (dlatego redykołka to mały serek, waży nie więcej, niż 60 g).

Ranking serów: Włosi zdeklasowali Francuzów

Publikacja raportu wywołała ogromne emocje wśród Francuzów. Francuskie media, ale i sami Francuzi (głównie na Twitterze) grzmią, że raport jest „śmieszny”, piszą o ciosie we francuską gastronomię, a nawet zarzucają Włochom, że sfałszowali wyniki. Uwadze Francuzów nie umknęło, że przed pierwszym francuskim serem na liście znalazł się NAWET ser z Polski (wspomniany bundz).

Najlepszy ser świata wg raportu to włoski parmezan (Parmigiano Reggiano). Pierwszy francuski ser na liście to zrobiony z krowiego mleka reblochon.

