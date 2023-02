Pietruszka wygrała ranking na... najbardziej trującą roślinę. Jak to możliwe?

Tłumacząc zwycięstwo pietruszki, pracownicy ogrodu botanicznego w Hamburgu, przypominają niemieckie powiedzonko dotyczące tej popularnej rośliny: „Petersilie bringt den Mann aufs Pferd und die Frau unter die Erd” czyli – „pietruszka wsadzi mężczyznę na konia, a kobietę pod ziemię”. Jak to możliwe, że warzywo powszechne w każdej kuchni wygrało ranking najbardziej trujących roślin?

Toksyczny może być olejek pietruszkowy

Botanicy uspokajają: dalej można wrzucać korzeń pietruszki do bulionów i zajadać się na zdrowie zieloną natką. Jak napisali twórcy rankingu, „ciemna strona pietruszki” ujawnia się dopiero w drugim roku po kwitnieniu (pietruszka to roślina dwuletnia). Nasiona, które roślina wtedy wytwarza, zawierają olejek pietruszkowy, a ten z kolei ma duże stężenia apiolu, substancji, która może silnie działać na włókna mięśni gładkich pęcherza moczowego, jelit, a zwłaszcza macicy. Nie bez powodu dawniej olej pietruszkowy używany był jako środek poronny dla kobiet. Potrafił też wywołać krwawienie z dróg rodnych (stosowano go czasem przy próbach wywołania miesiączki). A wszystko za sprawą wspomnianego apiolu.

Jakie jeszcze rośliny znalazły się w rankingu?

Na podium za pietruszką znalazły się kolejno: oleander (popularna roślina doniczkowa), mak polny i tulipan. W ubiegłym roku ranking wygrał ziemniak (za sprawą toksycznych liści i kiełkujących bulw).

– Popularna roślina jadalna po raz drugi z rzędu wygrywa wyścig o najbardziej trującą roślinę roku. I znowu okazuje się, że nasze jedzenie ma też swoją ciemną stronę, z której wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Ale w tym roku mogę zapewnić, że jedzenie pietruszki nie stanowi żadnego zagrożenia. Wręcz przeciwnie, natka pietruszki zawiera dużo witaminy C, która jest szczególnie ważna w profilaktyce przeziębień – podkreślił Helge Mash z ogrodu botanicznego w hamburskiej dzielnicy Wandsbek (i jednocześnie autor informacji o rankingu, która ukazała się na miejskich stronach Hamburga).

