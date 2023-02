Co jeść przed snem w cukrzycy, a czego unikać? Kolacja cukrzyka musi być przemyślana

Choć w cukrzycy nie ma jednej uniwersalnej diety, to istnieją wspólne zalecenia dla wszystkich diabetyków. Dotyczą one przede wszystkim przestrzegania ogólnych zasad racjonalnego żywienia. Tym razem podpowiadamy, czego unikać, a co jeść przed snem w cukrzycy.

Na kolację zrezygnuj z jedzenia produktów białkowo-tłuszczowych, takich jak kiełbasy, kabanosy czy golonka – doradzają dietetycy. Ich spożycie wieczorem takich podnosi poziom glukozy we krwi dopiero po kilku godzinach od posiłku. Efekt? Może to prowadzić do hiperglikemii porannej, czyli porannego wzrostu glukozy. Jest to niebezpieczne dla zdrowia, gdyż powoduje zarówno ostre, jak i przewlekłe powikłania cukrzycy.

Co powinni jeść przed snem cukrzycy?

Dietetycy zalecają, żeby osoby chore na cukrzycę nie rezygnowały z kolacji. Przed snem powinny jeść produkty niskotłuszczowe, bogate w węglowodany złożone i białka. Dobrym pomysłem jest kanapka z pełnoziarnistego chleba z chudą wędliną, twarogiem lub jajkiem. Można też przygotować sałatkę ze świeżych warzyw polaną jogurtem naturalnym.

Kolejna propozycja to porcja pełnoziarnistego ryżu z piersią z kurczaka. Dozwolone są również owoce. Najlepiej wybierać te najmniej dojrzałe, o niskim indeksie glikemicznym, czyli o IG poniżej 55 (IG to parametr, który pokazuje, jak szybko po spożyciu różnych produktów żywnościowych następuje wzrost stężenia glukozy we krwi), np. jabłka, gruszki, jagody, maliny.

Jedzenie dwóch kolacji przed snem – komu jest zalecane?

Spożywanie dwóch kolacji, ale lekkich, jest wskazane dla kobiet ze zdiagnozowaną cukrzycą ciążową. Druga kolacja powinna być zjedzona ok. godz. 21- 22. Najlepiej, jeśli będzie to niewielka przekąska: surowe warzywa czy kanapka z białym serem. Ten niewielki posiłek przed snem ma zabezpieczać przed hipoglikemią nocną, a także dostarczać odpowiednie składniki odżywcze dla rozwijającego się płodu.

Co to jest cukrzyca?

Na cukrzycę cierpi w Polsce ponad 2,5 mln chorych. Ponad 90 proc. z nich leczy się na cukrzycę typu 2, która często jest jednym z zaburzeń, określanych jako zespół metaboliczny, w którym oprócz cukrzycy występuje otyłość, dyslipidemia (nieprawidłowości w funkcjonowaniu gospodarki lipidowej) i nadciśnienie tętnicze. Cukrzyca typu 2 przez wiele lat przebiega bezobjawowo i często jest wykrywana przypadkowo. Do jej wystąpienia przyczyniają się głównie zaburzenia pracy trzustki.

