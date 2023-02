Truskawki na insulinooporność? Te fakty zdziwią nie tylko cukrzyków

Truskawki to nie tylko bardzo smaczne, ale także zdrowe owoce. Ich niewielka kaloryczność i niski indeks glikemiczny sprawiają, że mogą być spożywane nie tylko przez osoby, u których zdiagnozowano insulinooporność, ale także przez diabetyków. Jak podaje Verywell Fit: „owoce jagodowe, do których zaliczamy truskawki, charakteryzują się niską zawartością cukru i okazują się bardzo pomocne w leczeniu cukrzycy. Truskawki są bogate m.in. w błonnik, który spowalnia wzrost poziomu cukru we krwi po posiłku, ułatwiając utrzymanie poziomu glukozy na stałym poziomie”.

Czy truskawki zmniejszają poziom insuliny we krwi?

Niski indeks glikemiczny i niewielka kaloryczność truskawek powinny zainteresować nie tylko diabetyków oraz osoby z insulinoopornością, ale także osoby redukujące masę ciała i osoby chcące przez długi czas cieszyć się efektami odchudzania. Wysoka zawartość błonnika rozpuszczalnego powoduje, że truskawki zapewniają długie uczucie sytości, spowalniając opróżnianie żołądka.

Ich spożywanie przynosi także inne korzyści zdrowotne. Jest to związane z wysoką zawartością aktywnych związków z grupy polifenoli i antocyjanów, które zmniejszają ryzyko rozwoju wielu chorób przewlekłych.

Badania dowiodły, że spożywanie 2 1/2 szklanki truskawek dziennie przez 4 tygodnie spowodowało znaczne zmniejszenie zarówno poziomu insuliny w surowicy, jak i insulinooporności. Co więcej, potwierdzono badaniami związek pomiędzy systematycznym spożywaniem truskawek i zmniejszeniem przewlekłego stanu zapalnego oraz poziomu lipidów we krwi.

Te smaczne owoce jagodowe okazują się również wsparciem w innych schorzeniach i dolegliwościach zdrowotnych. Regularne spożywanie truskawek ma pozytywny wpływ na serce i układ krążenia, spowalnia procesy starzenia się skóry, łagodzi ból związany z zapaleniem stawów, usprawnia pracę układu nerwowego, a także wpływa na procesy gojenia ran.

Prozdrowotne właściwości truskawek

Wysoka zawartość witamin, minerałów, błonnika pokarmowego oraz naturalnych antyoksydantów sprawia, że truskawki to jedne z najzdrowszych owoców sezonowych. Ich słodki smak idzie w parze z wysokimi wartościami odżywczymi. Dostarczają do naszego organizmu m.in. błonnik pokarmowy, witaminę C, potas i magnez.

Nie tracą one swoich wartości odżywczych pod wpływem mrożenia i mogą być poddawane procesowi liofilizacji, dzięki czemu przez cały rok można cieszyć się smakiem tych sezonowych owoców. Najwięcej prozdrowotnie działających związków dostarczają do naszego organizmu truskawki uprawiane w gruncie, bez zastosowania chemicznych nawozów i środków ochrony roślin.

