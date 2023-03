Nigdy nie pij tego na czczo! Skutki mogą być nawet śmiertelne

Nie ma znaczenia, czy pijesz na czczo (to oznacza, że jesteś minimum 8 godzin po ostatnim posiłku), czy po prostu sam czujesz, że masz pusty żołądek. Picie alkoholu w tej sytuacji może mieć zgubne skutki.

Jak działa alkohol, kiedy masz pusty żołądek?

Alkohol wypity na pusty żołądek, bardzo szybko przemieszcza się do jelita cienkiego i tym samym, błyskawicznie wchłaniany jest do krwiobiegu (zasada jest taka, że im dłużej alkohol pozostaje w żołądku, tym wolniej jest przyswajany). To oznacza, że wszystkie negatywne skutki alkoholu odczujesz szybciej i intensywniej – a takie działanie może być tragiczne dla zdrowia, a nawet śmiertelne (także z powodu upośledzonej motoryki i ograniczonej świadomości związanej z upojeniem alkoholowym).

Alkohol podrażnia żołądek i cały układ pokarmowy, może wywołać bóle brzucha i mdłości. Jeśli to nie są jednorazowe sytuacje, alkohol może uszkodzić błonę śluzową żołądka i dwunastnicę. Negatywne skutki mogą wzmagać napoje gazowane pite często w towarzystwie alkoholu.

Jak ograniczyć nieprzyjemne skutki picia alkoholu?

Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu – podkreślają specjaliści. Jeśli jednak sięgasz po napoje z procentami, warto zjeść coś przed pójściem na imprezę. To spowoduje, że alkohol dłużej zostanie w żołądku, a to z kolei może zminimalizować niekorzystne skutki picia. W takim przedimprezowym menu powinny znaleźć się produkty, które zawierają zdrowe tłuszcze i dużo białka. Może to być mięso, ale też jajka czy sery. Sprawdzą się także bogate w białko rośliny strączkowe. Te zabiegi jednak niewiele pomogą, jeśli pić szybko i dużo.

Po alkohol nigdy nie powinny sięgać dzieci oraz kobiety w ciąży.

