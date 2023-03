Są tanie, zdrowe i masz je w kuchni. Zrób z nich pyszne ciasteczka. Polecamy prosty przepis

Decydując się na płatki śniadaniowe, które są doskonałym źródłem energii (zawierają węglowodany i białko), warto sięgać po te najmniej przetworzone, pełnoziarniste, bez dodatku cukru, syropu glukozowo-fruktozowego czy oleju palmowego. Do produktów takich zaliczamy płatki owsiane, jaglane i orkiszowe. Sięgajmy po nie jak najczęściej, ponieważ obniżają poziom cholesterolu, pobudzają odporność oraz poprawiają wygląd skóry i włosów. Z wymienionych rodzajów płatków możemy przygotowywać też mieszanki z ulubionymi zdrowymi dodatkami (np. orzechami, suszonymi owocami).

Dlaczego warto jeść płatki owsiane, jaglane lub orkiszowe?

Płatki owsiane

Płatki owsiane są doskonałym źródłem błonnika, a więc pobudzają perystaltykę jelit, co zapobiega zaparciom, zawierają również witaminy z grupy B, magnez i żelazo. Naukowcy uważają, że dzięki zawartości beta-glukanu płatki owsiane pomagają obniżyć poziom cholesterolu we krwi, co ma wpływ na zmniejszenie ryzyka udarów mózgu i zawałów serca. Dodatkowo płatki owsiane są tanie, opakowanie 500 g można kupić już za ok. 4 zł.

Płatki jaglane

Płatki jaglane to produkt bezglutenowy. Są więc doskonałym wyborem dla osób, które nie mogą (np. z powodu celiakii) lub nie chcą spożywać glutenu. Zawierają witaminę E, która według badań, spowalnia proces starzenia i ma korzystny wpływ na skórę. Płatki jaglane są również źródłem magnezu i cynku oraz kwasu krzemowego, który doskonale działa na włosy i paznokcie.

Płatki orkiszowe

Warto pamiętać również o płatkach orkiszowych, które zawierają białko, błonnik oraz związek o nazwie rodanid, działający jak naturalny antybiotyk. Pobudza on układ odpornościowy do działania, dzięki czemu organizm lepiej broni się przed infekcjami. Substancja ta ma również działanie przeciwnowotworowe oraz antyalergiczne.

Płatki dają wiele możliwości stworzenia ulubionych i zdrowych zestawów

Możemy je zjeść na zimno z dodatkiem mleka, znanych z prozdrowotnego działania sfermentowanych produktów mlecznych typu jogurt czy kefir, czy też z mlekiem roślinnym. Warto dodać do nich sezonowe owoce, ziarna i orzechy. Inną opcją jest ugotowanie z nich rozgrzewającego śniadania z dodatkiem siemienia lnianego, ziaren słonecznika, wzbogaconego przed podaniem o łyżkę oleju z pestek dyni co uzupełni je o tak potrzebne nam tłuszcze nienasycone.

Z płatków owsianych łatwo zrobisz pyszne ciasteczka

Ciastka owsiane są doskonałe na każdy moment dnia i stanowią zdrową przekąskę. Przepis jest prosty, gwarantujemy, że wypiek zawsze się udaje.

Przepis: Ciasteczka z płatków owsianych Ciasteczka z płatków owsianych Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 szklanki płatków owsianych

1/3 szklanki wiórków kokosowych

kartonik mleczka kokosowego 250 ml

3-4 łyżki miodu

cukier waniliowy

1/3 kostki masła

1/3 szklanki siekanych orzechów lub dowolnych pestek (słonecznik, dynia) Sposób przygotowania Podgrzej mleczko kokosoweW naczyniu podgrzej mleczko. Powinno być ciepłe, ale nie wrzące. Namocz wiórki kokosoweDo mleczka dodaj wiórki kokosowe i jedną szklankę płatków owsianych, wymieszaj i zostaw do nasączenia na pół godziny. Rozpuść masłoPodgrzej powoli masło, aż stanie się płynne. Wymieszaj składnikiW misce wymieszaj namoczone płatki, pozostałą szklankę suchych płatków, rozpuszczone masło, miód, cukier waniliowy, orzechy. Wymieszaj, aż wszystko stanie się lepką masą. Jeśli masa będzie za rzadka można dodać odrobinę mąki. Nagrzej piekarnik do 175 stopniCiasteczka należy włożyć do rozgrzanego do temperatury 175 st.C piekarnika. Uformuj ciasteczkaWyłóż płaską blachę papierem do pieczenia. Uformuj rękami płaskie ciastka i rozłóż na blaszce Piecz 10-15 minutPiecz ciastka ok. 10-15 minut aż się lekko zrumienią. Wyłącz piekarnik, wyjmij i wystudź.

