Napój z babki jajowatej odchudza i poprawia trawienie. Pij go każdego dnia

Babka jajowata pochodzi z okolic Morza Śródziemnego, ale rośnie dziko także w Polsce na podmokłych terenach. Po przekwitnięciu z kwiatostanów przypominających kłosy można zbierać nasiona wraz z łuskami. Od lat są one cenione w medycynie naturalnej. Wykorzystywano je do leczenia problemów przewodu pokarmowego, głównie zaparć.

Nasiona babki jajowatej wspierają odchudzanie

Badania potwierdziły właściwości nasion babki jajowatej, które ułatwiają wypróżnianie i pozbycie się zalegających pozostałości pokarmu z jelit. Wykazały również, że ich regularne spożywanie przyspiesza metabolizm. Jest więc korzystne dla osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. Odchudzające działanie babki jajowatej oparte jest na zawartym w niej błonniku, który pęcznieje w żołądku. Daje to uczucie sytości, dzięki czemu nie następują ataki głodu. W 100 gramach produktu znajduje się aż 66,4 g. błonnika. Produkt ten zwartością błonnika bije na głowę popularne siemię lniane, z którego też przygotowuje się napój wspierający odchudzanie. Nasiona babki są niskokaloryczne: łyżeczka nasion zawiera tylko 13 kalorii.

Prozdtowotne działanie nasion babki jajowatej

W składzie nasion znajdują się węglowodany (10 g w 100 g), niewielkie ilości białka (0,4 g w 100 g) oraz ankubina wspierająca pracę wątroby i fitosterole obniżające poziom „złego” cholesterolu. Badania wskazują, że regularne spożywanie nasion babki jajowatej:

reguluje poziom glukozy we krwi,

ma działanie probiotyczne,

jest pomocne w leczeniu żylaków.

Jak zrobić napar z nasion babki jajowatej?

Do przygotowania napoju można użyć całe nasiona i łuski babki jajowatej, ale również te mielone. 2 łyżeczki nasion należy zalać ciepłą wodą i odstawić na noc lub zalać je wrzątkiem i wypić bezpośrednio po ostudzeniu. Konsystencja napoju przypomina kisiel i nie każdemu smakuje. Walory smakowe podnosi dodanie do napoju cytryny lub ulubionego soku. Można też spożywać mielone nasiona i łupiny, dodając je do sałatek, zup lub innych dań. Najlepiej 3 razy dziennie po 5– 10 g.

Komu nasiona babki jajowatej mogą zaszkodzić?

Nasion baki jajowatej, ani napoju z nasion nie powinny spożywać osoby z niedrożnością jelit oraz niezdiagnozowanymi bólami brzucha. Nie są zalecane również kobietom w ciąży. Napojem z nasion nie powinno się popijać leków, gdyż może opóźniać ich wchłanianie. Po wypiciu napoju, czy zjedzeniu dania wzbogaconego nasionami babki jajowatej należy odczekać ok. godzinę i wtedy dopiero zażyć tabletki – doradzają eksperci.

