Co można zrobić z rzodkiewki? Jadalna jest cała roślina

Można je po prostu umyć i chrupać jako zdrową przekąskę w ciągu całego dnia. Ale pomysłów na przyrządzenie rzodkiewki jest mnóstwo, bo to warzywo można jeść na zimno i na gorąco, można jeść same bulwy, ale jadalne są także liście.

Co zrobić z rzodkiewki?

Do jedzenia bulw rzodkiewki nikogo nie trzeba przekonywać. Ale zwróć też uwagę na liście. Na surowo najlepsze są te młode. Starsze mają delikatne włoski, które mogą nieco drażnić, dlatego z takich liści najlepiej zrobić pesto, albo udusić je w towarzystwie szpinaku. Wciąż wiele osób zapomina, że rzodkiewki można jeść także po obróbce termicznej. Można je smażyć, grilować, piec i dodawać do zup. Wypróbuj nasze sprawdzone przepisy na wykorzystanie rzodkiewki.

Pesto z liści rzodkiewki



Liście rzodkiewki mogą być bazą pysznego i zdrowego pesto. Takie pesto można dodawać do makaronów, grzanek i kanapek, podawać do pieczonych ziemniaków, warzyw i mięs. PRZEPIS NA PESTO Z LIŚCI RZODKIEWKI.



Grillowane rzodkiewki



Rzodkiewki na gorąco zaskakują smakiem. W sezonie grillowym po prostu wystarczy położyć je na ruszt. PRZEPIS NA GRILLOWANE RZODKIEWKI.



Sałatka ziemniaczana z rzodkiewką



Rzodkiewka pasuje niemal do każdej wiosennej sałatki. Do sałatek można dodawać także liście. Wypróbuj nasz PRZEPIS NA PROSTĄ SAŁATKĘ ZIEMNIACZANĄ Z RZODKIEWKĄ.

Dlaczego warto jeść rzodkiewkę?

Rzodkiewka to nie tylko jedna z najsmaczniejszych nowalijek, ale i też jedna z tych najcenniejszych pod względem zawartości składników odżywczych. Rzodkiewka zawiera spore ilości witaminy C, witaminy A oraz witamin z grupy B. Oprócz tego rzodkiewki zawierają dużą ilość minerałów, które poprawiają funkcje mózgu, wpływają pozytywniena zdrowie układu krwionośnego, serca i płuc. To niewielkie warzywo zawiera fosfor, wapń, żelazo, cynk i mangan. Jedzenie rzodkiewki wzmocni organizm po zimie, poprawi odporność, ale też wygląd skóry i włosów. Rzodkiewka pomaga utrzymać właściwy poziom cholesterolu i cukru we krwi.

Rzodkiewki można jeść zupełnie bezkarnie – to dobra wiadomość dla tych, którzy są na dietach odchudzających. Jedna porcja rzodkiewek, a więc około 1/2 szklanki, zawiera zaledwie 12 kalorii.

