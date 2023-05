Zwalcza zaparcia i objawy zespołu jelita drażliwego. Włącz tę kaszę do swojego jadłospisu

Kaszę kukurydzianą pozyskuje się z oczyszczonych oraz rozdrobnionych ziaren kukurydzy. W polskiej kuchni nie jest ona zbyt popularna. Znana jest natomiast w kuchni śródziemnomorskiej, jako polenta. Delektują się nią Włosi, dodając do dań mięsnych i sosów. Popularna jest też na Ukrainie, w Gruzji i Rumunii, gdzie nazywana jest mamałygą. Zawsze była tania i dlatego dawniej żywili się nią ubodzy. Dziś cena opakowania o wadze 400 g to koszt ok. 3,50 zł. Kasza ta zalecana jest nie tylko ze względu na niską cenę, lecz przede wszystkim na działanie korzystne dla zdrowia. Kasza kukurydziana to doskonałej jakości źródło witamin A, B i E, a także magnezu, potasu, wapnia, fosforu oraz selenu.

Jedzenie kaszy kukurydzianej a praca jelit

Badania wskazują, że zawarty w kaszy kukurydzianej błonnik (w 100 g kaszy jest go 3,9 g) poprawia perystaltykę jelit. Dlatego zalecana jest osobom, które cierpią na zaparcia. Wiadomo również, że systematyczne jedzenie kaszy kukurydzianej łagodzi objawy zespołu jelita drażliwego. Warto wiedzieć, że gruboziarnista kaszka kukurydziana zawiera większe ilości błonnika od drobnoziarnistej.

Kasza kukurydziana w diecie bezglutenowej

Kukurydza jest całkowicie wolna od glutenu, sporządzona z niej kasza może być więc stosowana przez osoby na diecie bezglutenowej. Zalecana jest osobom chorym na celiakię, a także przy nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten. Kaszą kukurydzianą można z powodzeniem zastąpić produkty zawierające pszenicę, żyto czy jęczmień, które powodują objawy alergii u osób z nietolerancją glutenu.

Kasza kukurydziana wspiera pracę tarczycy

Zawarty w kaszy kukurydzianej selen (w 100 g kaszy 2,7 ug) korzystnie wpływa na prace tarczycy. Pierwiastek ten bowiem bierze udział w syntezie enzymu zwanego peroksydazą glutationową, chroniącą tarczycę przed stresem oksydacyjnym i działaniem wolnych rodników. Zalecana jest zwłaszcza osobom zmagającym się z niedoczynnością tarczycy lub chorobą Hashimoto.

Kasza kukurydziana poprawia wzrok i stan skóry

Jedzenie kaszy kukurydzianej poprawia wzrok. Dzieje się tak za sprawą zawartej w niej witaminy A (w 100 g kaszy jest 214 I.U witaminy A). Badania wskazują, że witamina A znajdująca się w kaszy kukurydzianej korzystnie wpływa też na wygląd włosów, skóry i paznokci. Dzięki niej są mocniejsze i mniej podatne na uszkodzenia.

Jak przygotować kaszę kukurydzianą?

Ugotowaną na wodzie lub bulionie kaszę kukurydzianą można jeść jako osobne danie, lub dodatek do mięs czy warzyw. Można nią zastąpić ziemniaki, ryż, a nawet pieczywo. Jeśli dodamy do niej większą ilość wody lub mleka, przyrządzimy z niej kleik. Wzbogacony owocami orzechami i miodem jest doskonałą propozycją na śniadanie. Przygotowanie nie jest trudne.

Wypróbuj przepis na polentę

Przepis: Polenta gotowana kasza kukurydziana Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 4 Składniki 150 G KASZY KUKURYDZIANEJ

600 ML BULIONU WARZYWNEGO

SZCZYPTA SOLI Sposób przygotowania Zagotuj bulionDoprowadzamy bulion warzywny do wrzenia i dodajemy kaszę kukurydzianą, doprawiamy solą. Przykrywamy i gotujemy na małym ogniu, cały czas mieszając. Przełóż danie do naczyniaPo 3 minutach przelewamy polentę do naczynia żaroodpornego. Powinna mieć grubość około 2 cm. Zostawiamy do wystygnięcia i kroimy na równe kawałki. Podaj jako dodatek do mięsa lub samodzielne daniePolentę możemy podać jako dodatek do mięsa albo przekąskę do wędlin i serów na zimno. Można również ją podsmażyć na patelni grillowej i podawać z sosami na bazie pomidorów lub śmietany.

