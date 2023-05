Wspomaga pracę mózgu i pozwala zregenerować się po wysiłku. W jakich produktach jest tauryna?

Tauryna jest aminokwasem (siarkowy aminokwas biogenny), który bierze udział w istotnych procesach biochemicznych zachodzących w organizmie. Jest szczególnie ceniona przez osoby uprawiające sport, gdyż umożliwia regenerację tkanki mięśniowej po ćwiczeniach fizycznych. Wspiera też funkcjonowanie układu nerwowego poprzez hamowanie syntezy serotoniny, co pozwala szybciej się zrelaksować i odzyskać siły po wysiłku. Badania wskazują, że ma szerokie prozdrowotne działanie: wspomaga m.in. pracę mózgu, poprawia pamięć, koncentrację i wzrok. Ma również wpływ na produkcję soli żółciowych, które wspomagają trawienie tłuszczów.

Naturalne źródła tauryny

Tauryna występuje w wielu naturalnych produktach. Znajdziemy ją w:

małżach,

białych rybach,

ostrygach,

drobiu,

pieczonej szynce,

wołowinie,

tuńczyku z puszki,

mleku krowim i kozim,

soczewicy,

ciecierzycy,

indyku.

Tauryna w napojach energetycznych

Popularnym źródłem tauryny, szczególnie wśród osób uprawiających sport, są napoje energetyczne. Jest to tauryna syntetyczna. W 100 ml napoju energetycznego znajduje się od 400 do 420 mg tauryny. Spożywanie energetyków nie jest jednak zalecane przez dietetyków, ponieważ oprócz tauryny w ich składzie znajdziemy również kofeinę (w 100 ml napoju znajduje się od około 30 do 50 mg kofeiny), cukier oraz konserwanty.

Zalecana dzienna dawka tauryny i jej reakcja z lekami

Dzienna zalecana dawka tauryny wynosi od 0,5 g do 2 gramów. Jeśli ją przekroczymy, istnieje ryzyko problemów ze strony układu pokarmowego. Do najczęstszych objawów należą: wymioty, biegunki oraz bóle brzucha.

Na taurynę powinny uważać osoby, które przyjmują leki. Badania wskazują, że tauryna hamuje działanie cytochromu P450, który bierze udział w metabolizmie leków w wątrobie. Dotyczy to zwłaszcza leków na obniżenie poziomu cholesterolu (statyn), leków przeciwpsychotycznych (np. klozapina), a także rozrzedzających krew (np. wafaryny).

