Cytryna uchroni cię przed atakiem komarów. Poznaj inne właściwości tego owocu

Cytryna odstrasza owady. Takie działanie ma zarówno skórka, jak i sok owoców. Wystarczy wycisnąć z niej odrobinę soku i posmarować skórę w newralgicznych punktach, m.in. zgięciach łokci, pod kolanami oraz na szyi. Najlepiej ten sposób na odstraszanie komarów stosować po zmroku, gdyż owoc ma właściwości fotouczulające. Jeśli nie chcemy nacierać się owocowym sokiem, wystarczy popijać w ciągu dnia wodę z cytryną oraz herbatę z jej dodatkiem. Insekty odstraszy również rozłożenie na stole lub w pobliżu miejsca, w którym siedzimy, pokrojonych plasterków cytryny.

Co zawiera cytryna i jakie jeszcze ma działanie?

Cytryny to owoce, które składają się głównie z węglowodanów (10 proc.) i wody (88 – 89 proc.), zawierają bardzo mało tłuszczu i białka. Są niskokaloryczne. Średnia cytryna dostarcza tylko około 20 kalorii. Zawiera też spore ilości błonnika (w 100 g owocu jest go 2,8 gramów), który daje uczucie sytości, reguluje pracę jelit i pomaga utrzymać właściwą wagę ciała. Badania wykazały, że spożycie izolowanych błonników z owoców cytrusowych obniża poziom cholesterolu we krwi, a olejki eteryczne z cytryn mają wpływ na redukcję LDL (złego) cholesterolu, zapobiegając w ten sposób rozwojowi miażdżycy.

Cytryny stanowią też dobre źródło witaminy C niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Spożycie owoców bogatych w witaminę C naukowcy wiążą również ze zmniejszonym ryzykiem chorób serca. W ich składzie znajdziemy też witaminę A oraz luteinę i zeaksantyna, które korzystnie działają na wzrok. Ze składników mineralnych, zawartych w tych owocach warto wymienić wapń, żelazo, magnez, fosfor i selen.

Jak najlepiej spożywać cytrynę?

Cytryny są dostępne przez cały. Znajdują wszechstronne zastosowanie w kuchni. Można kroić je w plasterki i dodawać do napojów. Sok z cytryny rozcieńczony wodą doskonale gasi pragnienie w letnie dni i nawadnia organizm. Podnosi też smak potraw. Cytryny można dodawać zarówno do dań słodkich, jak i wytrawnych. Jednym z najpopularniejszych produktów przyrządzonych na bazie tych owoców jest słodko-kwaśny, aksamitny krem lemon curd, stosowany do słodkich wypieków: tortów, babeczek, tart, lodów i deserów. Sos wykonany na bazie soku z cytryny i śmietany z dodatkiem czosnku, stanowi doskonały dodatek do ryb, mięs, a także ryżu i makaronu.

W kuchni można też wykorzystać skórkę z cytryny, która dodaje smaku potrawom, gdyż jest bogata w aromatyczne olejki eteryczne. Przed użyciem jej konieczne jest jednak dokładne wyparzenie i wyszorowanie owoców, ze względu na dużą ilość pestycydów i oprysków, jakie stosuje się przy ich uprawie.

